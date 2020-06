Concorso Banca d’Italia per 105 posti: scadenza e informazioni sul bando

Nuovo concorso alla Banca d’Italia che, che ha indetto un bando per 105 posti a Roma. Vediamo quando scade la domanda, come candidarsi e le informazioni sui requisiti.

Concorso Banca d’Italia, requisiti necessari e quali figure ricercate

Inizialmente il bando indetto dalla Banca d’Italia scadeva il 7 aprile mentre ora è stato prolungato fino al 18 giugno a causa dell’emergenza covid 19. Nello specifico è ancora aperto il concorso per reclutare 105 figure di cui:

10 assistenti amministrativi con orientamento nelle discipline giuridiche

20 assistenti amministrativi con orientamento nelle discipline statistiche

25 assistenti con orientamento nel campo dell’ICT1

40 Vice assistenti amministrativi

10 assistenti amministrativi con orientamento nelle discipline economiche

Per candidarsi è necessario come sempre possedere i requisiti ordinari relativi a cittadinanza italiana o Ue, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali. Oltre a questi requisiti di base servono anche requisiti specifici relativi al titolo di studio richiesto ossia diploma di scuola superiore di 5 anni per gli assistenti economici, laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale o Scienze economiche. Si richiedono invece diploma e laurea in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione o Scienze politiche e delle relazioni internazionali per assistenti giuridici e diploma e laurea in Statistica, Scienze matematiche, Ingegneria dell’informazione, Scienze e tecnologie fisiche per gli assistenti statistici. Per candidarsi come vice assistenti invece basta il diploma di 5 anni di scuola superiore.

Quando scade la domanda e informazioni sulle prove d’esame

Il bando di concorso della Banca d’Italia scade il 18 giugno. C’è quindi ancora poco tempo per candidarsi. In seguito sono previste una prova preselettiva qualora il numero delle domande superi 1500 unità, una prova scritta e una orale.

Maggiori dettagli sulle prove d’esame e sulle materie previste durante le prove si trovano alla pagina www.bancaditalia.it alla voce concorsi. Per inviare la domanda ed avere una panoramica completa sul concorso suddetto basta collegarsi a questo link.

