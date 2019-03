Concorso assunzione navigator: bando, modalità prova e giallo requisiti

Solo nei primi due giorni le domande per il reddito di cittadinanza hanno sperato quota 150 mila. Nessuna ressa, nessun caos preannunciato. Sul fronte navigator molti restano invece i nodi da sciogliere, anche all’indomani della pubblicazione del bando di concorso per l’assunzione dei candidati. Sono attese oltre 60 mila candidature ma restano poco chiari requisiti e competenze. Continua infatti lo scontro tra Luigi Di Maio e le Regioni.

Chi sono gli aspiranti navigator: requisiti e competenze

Intanto il bando di concorso ha spiegato le modalità di prova e selezione degli aspiranti navigator

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, boccia il provvedimento come una «porcheria clientelare». Il ministero risponde accusando le Regioni di avere un atteggiamento «strumentale».

L’elenco dei titoli di studio ammessi non è completo e non è ancora chiaro quale peso sarà dato al voto di laurea. A parità di votazione finale verrebbe scelto il candidato più giovane. Per quanto riguarda lo stipendio dei navigator si pensa ad un contratto di collaborazione per i primi due anni per 30 mila euro l’anno.

Concorso navigator: il bando ci spiega come funzionerà la prova di selezione

Giallo ancora sui requisiti. Ma cerchiamo di fare un passo avanti ipotizzando che un soggetto abbia le carte in regola per fare domanda. Come avverrà la prova? Nel capitolato tecnico l’Anpal fa riferimento ad una prova scritta per 60 mila candidati (a conti fatti quindi si stima la possibilità di prendere dieci persone per ogni posto di navigator, se confermato che ne saranno contrattualizzati 6 mila). Le prove si svolgeranno a Roma in un arco temporale massimo di sei giorni. La prova scritta si baserà su 100 quesiti a risposta multipla che spazieranno in 10 materie (dalla logica alle basi del Reddito di cittadinanza, dalle domande di cultura generale agli elementi di diritto del lavoro e non mancheranno test psicoattitudinali). Nel bando non viene specificato nulla in merito alla prova orale.

Condividi su