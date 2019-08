Concorsi Regione Campania e Emilia Romagna: nuovi bandi per centinaia di posti

Nuovi concorsi in vista con scadenza a settembre. Ad indire i bandi sono la Regione Campania per assunzione nei Centri per l’Impiego e la Regione Emilia Romagna per centinaia di posti nell’amministrazione. Vediamo i dettagli dei due concorsi.

Concorso Regione Campania Centri per l’Impiego

La Regione Campania è pronta a pubblicare un bando di concorso per assunzioni nei centri per l’impiego per 650 posti. L’uscita del bando è prevista a settembre e riguarda assunzioni a tempo indeterminato. A dare la notizia è stato il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. il concorso fa parte del piano assunzionale regionale che prevede 10mila assunzioni tramite concorsi, alcuni già pubblicati mentre quello inerente i Centri per l’impiego uscirà a settembre. Maggiori informazioni si possono reperire alla pagina regione.campania.it mentre noi vi aggiorneremo appena sapremo qualcosa in più sul bando in uscita.

Concorsi Regione Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato 6 bandi per 447 posti di lavoro per Funzionari Esperti laureati. Si tratta di posti di lavoro a tempo indeterminato categoria D/D1. Le figure ricercate sono le seguenti:

-117 posti per Funzionario esperto in politiche regionali e tecniche applicative, famiglia professionale “Specialista agro forestale”

-108 posti per Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione, famiglia professionale “Specialista amministrativo giuridico”

-83 posti per Funzionario esperto Specialista in materie economiche e finanziarie

-59 posti per Funzionario esperto “Specialista della trasformazione digitale”

-37 posti per Funzionario esperto “Specialista programmazione del territorio, della mobilità e della tutela ambientale”

-n.43 posti per Funzionario esperto “Specialista gestione del territorio e del patrimonio pubblico”

Per quanto riguarda i requisiti richiesti, oltre alla cittadinanza italiana, godimento diritti civili e politici, assenza di condanne penali, maggiore età e idoneità fisica è necessario possedere la laurea come da bando.

La domanda va inviata entro il 13 settembre tramite la pagina linkata qui.

In seguito i candidati saranno chiamati a svolgere una prova scritta e una orale sulle materie indicate nel bando. Si ricorda che alla domanda vanno allegati il cv, documento di identità in corso di validità e altri documenti integrativi richiesti nel bando alla pagina http://www.regione.emilia-romagna.it/

Nel frattempo vi segnaliamo che la regione Veneto ha annunciato un grande piano occupazionale nel settore sanitario per 500 laureati in medicina senza specializzazione.

Condividi su

Seguici su

Il piano prevede la formazione negli ospedali veneti per sopperire alla carenza di personale delle strutture. Dei 500 posti 320 sono destinati al Pronto Soccorso degli ospedali regionali e 180 per nell’area della Medicina Internistica. I bandi di concorso saranno pubblicati il 15 settembre per i posti in Medicina Internistica e il 15 ottobre per quelli destinati al Pronto Soccorso.