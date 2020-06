Concorsi Regione Campania 2020: in arrivo maxi bandi per 10mila posti

Entro la fine del 2020 uscirà il maxi concorsone della Regione Campania per assumere 10mila persone nel settore pubblico, un modo di potenziare la pubblica amministrazione regionale.

Che cosa sappiamo del maxi concorso

Al momento non c’è una data precisa, ma gli organi di informazione hanno indicativamente dato come data quella di fine anno. Si tratta appunto di un maxi bando, visto che riguarda il reclutamento di 10mila giovani come ha dichiarato il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla ripresa del progetto Piano per il Lavoro. Oltre al maxi bando in oggetto, dovrebbe anche ripartire la procedura per il reclutamento di 3mila persone già bandita l’anno scorso. Durante l’estate saranno assunti 2500 giovani nelle corti di appello di Salerno e Napoli, oltre che nei vari comuni campani. Si attende l’uscita ufficiale del bando.

I concorsi attivi adesso

Nel frattempo sono ancora attivi i concorsi per 100 infermieri all’Ospedale Luigi Vanvitelli di Napoli. C’è tempo fino al 25 giugno per inviare la domanda, che va caricata tramite la pagina https://policliniconapoli.iscrizioneconcorsi.it. La candidatura è riservata ai possessori di Diploma di Laurea di primo livello in Infermieristica ovvero Diploma Universitario di Infermiere o simili.

Ancora attivo il bando per 20 tecnici sanitari di laboratorio biomedico presso l’Ospedale Luigi Vanvitelli di Napoli. Per candidarsi è necessario possedere il Diploma di Laurea di primo livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico.

Scade il 25 giugno il bando per 100 infermieri presso l’Asl di Caserta, riservato ai possessori di Laurea Triennale in Infermieristica ovvero Diploma Universitario di Infermiere e Iscrizione all’Albo Professionale. La domanda può essere inviata tramite questo link. Sono poi previsti una prova scritta, una pratica e una orale.

