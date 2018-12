Concorsi Rai, Università e Assistente Sociale: bandi con scadenza a gennaio e febbraio, chi può partecipare

Nuove offerte lavoro nel settore pubblico con i nuovi concorsi indetti dalla Rai, Università e altri enti. Scopriamo quali sono, come inviare la candidatura e le varie scadenze.

Concorso Assistente Sociale, scadenza e requisiti

L’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria ULSS n. 7 Pedemontana di Bassano del Grappa, Vicenza, ha pubblicato un concorso per assumere un Collaboratore Professionale Sanitario Assistente Sociale – Cat. D riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. Come sempre servono delle specifiche caratteristiche per poter inviare la candidatura. Oltre alla cittadinanza italiana e tutti i requisiti ordinari, è richiesto iscrizione all’Albo Professionale dell’ordine degli assistenti sociali, diploma di laurea triennale in Servizio Sociale o laurea in Scienze del Servizio Sociale o laurea in Servizio sociale secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica o diploma di laurea. La domanda va inviata entro il 17 gennaio 2019, in seguito sono previste una prova scritta, una prova orale e una pratica e una orale su materie definite nel bando. Collegandosi al link dedicato è possibile candidarsi seguendo le istruzioni. Tutte le informazioni sul bando si trovano al link www.aulss7.veneto.it.

Concorso Rai, scadenza e requisiti

La Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha pubblicato dei concorsi per cinque Professori d’orchestra, nei ruoli di 1° Contrabbasso con obbligo di Fila, Contrabbasso di Fila, Violino di Fila, 1° Corno con Obbligo di Fila e 3° Corno con Obbligo di Fila e Sostituzione 1°. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato presso la Direzione Rai Cultura Orchestra Sinfonica Nazionale a Torino. Requisito basico per poter partecipare al concorso è avere il diploma di licenza superiore dello strumento conseguito presso un Conservatorio di Stato o Istituto Musicale pareggiato o diploma equivalente. Tutti i requisiti si trovano nel bando di concorso. Essendo vari concorsi variano anche le scadenze. Il 25 gennaio scade la domanda per il bando dedicato al 1° Contrabbasso con obbligo di Fila e Contrabbasso di Fila, il 5 febbraio quello per Violino di Fila e il 18 febbraio quello per 1° Corno con Obbligo di Fila e 3° Corno con Obbligo di Fila e Sostituzione. Dopo l’invio della domanda sono previste delle prove tra l’8 e il 10 febbraio per il primo concorso, tra l’11 e il 16 febbraio per il secondo concorso, e tra 1 marzo e 11 aprile, 28 aprile e 4 maggio e 5 e 11 maggio per il terzo bando.

La domanda va inviata collegandosi a questo link.

Concorso Università di Bari, scadenza e requisiti

L’Università degli Studi di Bari “A.Moro” ha pubblicato 3 concorsi per 6 unità di personale da impiegare presso l’area amministrativa e l’area amministrativa-gestionale. Il bando è rivolto a laureati e diplomati e scade il giorno 14 gennaio.

Dei posti a concorso 2 sono per contabilità dell’Amministrazione Centrale, area amministrativa C – posizione economica C1 per cui si richiede il diploma. Due posti sono per Gestione dei processi relativi alla didattica e Servizi/ Segreterie studenti dell’Ateneo area amministrativa C – posizione economica C1. Si richiede sempre il diploma. Due posti sono per la gestione delle attività di supporto alla Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione area amministrativa-gestionale posizione economica D1 per cui è richiesta la laurea. Valgono poi tutti i requisiti classici dei concorsi pubblici che si possono trovare dettagliatamente nel bando di concorso. Dopo l’invio della domanda sono previste prove orali e scritte mentre la domanda va inviata o tramite Pec a [email protected] o tramite raccomandata a Direzione Generale dell’Università di Bari, Piazza Umberto I n.1, 70121 Bari o a mano. Maggiori dettagli a questo link.

