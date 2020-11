Concorsi pubblici in Sardegna: 580 posti di lavoro in vista

La Regione Sardegna ha in programma 580 assunzioni. Grazie ad un piano di assunzione triennale fino al 2022, sarà possibile assumere 580 risorse. Vediamo di seguito di che cosa si tratta e capire qualcosa in più sui reclutamenti.

Nuove assunzioni nella Regione Sardegna, in vista più di 500 posti di lavoro

Dopo 10 anni di blocco, finalmente l’Amministrazione della Regione Sardegna ha deciso di approvare un nuovo programma assunzionale triennale per soddisfare il bisogno occupazionale della Regione. Grazie ad un investimento di 27 milioni di euro, sono in programma 580 assunzioni di personale. Come avverranno le assunzioni? Per ora non ci sono notizie certe, ma sicuramente saranno pubblicati dei nuovi bandi di concorso, in più si farà riferimento e vecchie graduatorie e procedure di mobilità. A commentare la decisione della Regione Sardegna anche il Presidente Solinas:

“Abbiamo già intrapreso un processo di snellimento e semplificazione normativa e ora compiamo un altro passo decisivo grazie a nuove assunzioni, indispensabili per un buon funzionamento degli uffici, sbloccando i concorsi pubblici in Regione dopo dieci anni”.

La suddivisione delle figure

In particolare, il piano prevede l’assunzione di 479 persone che saranno inserite nell’area tecnica e amministrativa, 136 dipendenti ex Esaf (Ente sardo acquedotti e fognature), 140 posti invece saranno reclutati tramite lo scorrimento di graduatorie. Sono state anche bandite le selezioni per 80 posti tra le categorie D,C e B mentre altre 123 unità saranno acquisite tramite concorsi, più altri 57 posti tramite procedure di mobilità. Previsti anche 29 posti per dirigenti, 18 per l’Amministrazione, 5 per il Corpo forestale e 6 con mobilità. Ovviamente, maggiori dettagli saranno comunicati più avanti. Tutti gli interessati che vogliono candidarsi per lavorare nella Regione Sardegna, in attesa di avere maggiori dettagli sulle nuove assunzioni e sulle prossime selezioni, possono trovare le informazioni alla pagina della Regione dedicata a bandi e concorsi.

