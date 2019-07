Concorsi pubblici: centinaia di posti di lavoro Comune di Bologna e regione Lazio, info bandi

Nuove offerte di lavoro nel settore pubblico nel Comune di Bologna e in Lazio. Si parla di centinaia di posti di lavoro grazie ai dei piani assunzionali. Vediamo i dettagli.

204 posti di lavoro a Bologna

Il Comune di Bologna, come ha riportato Bologna Today, sta portando avanti un piano assunzionale che prevede 204 inserimenti tramite bandi. Le nuove risorse saranno inserite entro il 2021. Oltre a bandi di concorso si parla di stabilizzazioni per potenziare gli uffici comunali. Per quanto riguarda le figure richieste, sono maggiormente quelle tecniche a far parte del piano assunzionale, in particolare geometri, ingegneri e analisti informatici da inserire con contratti di formazione lavoro, ma anche ispettori di Polizia Locale, assistenti sociali, assistenti ai servizi socio educativi, educatori e insegnanti per nidi e scuole d’infanzia e figure amministrativo contabili. Dunque, sono ricercate figure molto varie per cui, ovviamente, saranno richiesti titoli di studio inerenti. Per adesso i bandi non sono stati pubblicati ma collegandosi alla pagina seguente si può monitorare l’uscita dei concorsi.

355 posti anche nella Regione Lazio

Anche la Regione Lazio assume nuove risorse. Sono stati infatti pubblicati 7 avvisi pubblici per selezionare 355 profili da immettere nei centri per l’impiego nell’ottica di potenziamento delle strutture. I concorsi sono già attivi e la domanda può essere inviata entro il 25 luglio. Si tratta, in particolare, di 7 concorsi pubblici per 355 posti di lavoro a tempo indeterminato e pieno:

-200 posti per Esperto mercato e servizi per il lavoro categoria D/D1

-60 posti per Assistente mercato e servizi per il lavoro categoria C/C1

– 25 posti per Esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche categoria D/D1

– 20 posti per Esperto comunicazione e relazioni internazionali categoria D/D1

– 10 posti per Esperto service designer categoria D/D1

– 20 posti per Esperto statistico categoria D/D1

– 20 posti per Esperto Area informatica categoria D/D1

Per quanto riguarda i requisiti si richiedono cittadinanza italiana o Ue, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, idoneità fisica, assenza di condanne penali, il possesso del titolo di studio inerente alla posizione ricercate, laurea o diploma a seconda della posizione. Dopo l’invio della domanda i candidati dovranno affrontare una prova scritta e una orale.

La candidatura e tutte le informazioni relative ai bandi si possono trovare a questa pagina https://www.regione.lazio.it/concorsigiunta/ e linkando questa pagina http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=bandidiconcorso

