Concorsi pubblici 2018: bandi con scadenza a ottobre, OSS, vigili, amministrativi e Università

Nuovi concorsi pubblici con scadenza ad ottobre 2018. Facciamo un breve excursus sui bandi attivi questo mese che spaziano da agenti di polizia, operatori socio sanitari, archivisti e figure amministrative. Vediamo i requisiti e la scadenza.

Concorso OSS a Siena

L’azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) Città di Siena ha indetto un bando per assumere 4 Operatori Socio Sanitari – Cat. B posizione economica B3 con contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi a questa posizione è necessario possedere tutti i requisiti classici dei concorsi oltre che l’attestato di qualifica di “Operatore Socio – Sanitario” e almeno 6 mesi di esperienza presso strutture per anziani. La domanda va inviata entro il 21 ottobre 2018, in seguito i candidati dovranno affrontare una prova pratica e una prova orale sulle materie indicate nel bando. La domanda va inviata via email a [email protected] oppure a mano o a mezzo raccomandata a ASP “Città di Siena” Via Campansi, 18 – 53100 Siena (SI). Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina www.asp.siena.it.

Concorso amministrativi Piacenza

La Provincia di Piacenza ha pubblicato due bandi di concorso per diplomati e laureati per assumere a tempo pieno e indeterminato 2 Istruttori Amministrativi – Cat. C posizione economica C1 (riserva del 50% al personale interno e di 1 posto a volontari delle FF.AA) e 2 Istruttori Direttivi Amministrativi – Cat. D posizione economica D. Oltre al possesso del diploma o laurea per il secondo bando e dei requisiti classici dei concorsi, per inviare la domanda è necessario possedere conoscenza applicativi informatici e lingua inglese. La domanda va inviata entro il 25 ottobre a Provincia di Piacenza Ufficio di Staff Personale, Affari generali, Contratti Corso Garibaldi, 50 – 29121 Piacenza o via email a [email protected]. Tutte le informazioni sui documenti da allegare, prove d’esame e requisiti si trovano alla pagina www.provincia.piacenza.it

Concorso Università di Trento

L’Università di Trento ha pubblicato 2 bandi per laureati e diplomati per assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Nel dettaglio sono disponibili 1 posto nell’area amministrativa presso il Dipartimento di Matematica nell’ambito dei finanziamenti per i Dipartimenti di Eccellenza – Cat. C posizione economica C1 e 1 posto nell’area tecnica, presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello nell’ambito dei finanziamenti per i Dipartimenti di Eccellenza – Cat. D posizione economica D1. Per candidarsi occorre possedere il diploma per la prima posizione e una laurea triennale o magistrale o specialistica nelle materie indicate nel bando per la seconda posizione. Si prevedono poi una prova scritta e una orale. Maggiori informazioni sul bando e sulle modalità per inviare la domanda sono disponibili sul sito www.unitn.it

Concorso amministrativi Savona

L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) 2 Savona ha pubblicato un concorso pubblico per assumere a tempo pieno un Collaboratore Amministrativo Professionale – Archivista – Cat. D. Oltre ai requisiti classici dei concorsi è necessario possedere diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica rilasciato dalle scuole degli Archivi di Stato o titolo universitario di primo livello con indirizzo archivistico o dottorato di ricerca con indirizzo archivistico o master. I candidati dovranno poi affrontare 3 prove, una scritta, una orale e una pratica, mentre la domanda va inviata entro il 25 ottobre a [email protected] o via posta. Maggiori info al sito www.asl2.liguria.it

Concorso vigili a Pisa

Il Comune di Pisa ha pubblicato un concorso per assumere a tempo pieno 3 Agenti di Polizia Municipale – Cat. C posizione economica C1. Tra i requisiti per inviare la domanda serve il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, conoscenza inglese e applicativi informatici, patente di guida categoria A2 o superiori e categoria B e/o superiori. Oltre ad una eventuale prova preselettiva sono previste una prova scritta, orale e pratica. La domanda va inviata entro il 29 ottobre a [email protected] o a mano a Direzione Personale e Organizzazione del Comune di Pisa – Via Uffizi 1 – 56125 – Pisa (PI). Maggiori info si trovano al sito www.comune.pisa.it

