Concorsi OSS 2019: nuovi bandi nelle Marche e in Campania, scadenza maggio

Nuovi concorsi per Oss in Italia con scadenza a maggio. L’Azienda Ospedaliera Universitaria “L. Vanvitelli” di Napoli ha indetto un concorso per 60 operatori socio sanitari. Un altro concorso, invece, è stato indetto nelle Marche. Vediamo le scadenze e come partecipare.

Concorso OSS Campania, requisiti e scadenza

L’Azienda Ospedaliera Universitaria “L. Vanvitelli” di Napoli, ha indetto un bando di concorso per 60 operatori Socio Sanitari a tempo indeterminato.

Per partecipare occorre determinati requisiti tra cui:

-cittadinanza italiana o Ue

-idoneità all’impiego e godimento dei diritti civili e politici

-diploma di scuola superiore e titolo specifico di “Operatore Socio Sanitario”

-non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Tutti i dettagli sui requisiti richiesti si possono trovare direttamente sul bando di concorso.

Per quanto riguarda le scadenze, la domanda deve essere inviata entro il 16 maggio. In seguito sono previste delle prove d’esame. La prima è una prova preselettiva che si terrà se il numero di domande sarà superiore a quelle previste, ci saranno poi una prova pratica e una orale su materie indicate nel bando.

Gli interessati possono inviare la domanda collegandosi a questo link mentre il bando completo si può trovare a questa pagina alla voce concorsi.

Concorso OSS Marche, requisiti e scadenza

L’Azienda Socio Sanitaria “G. Mancinelli”, della provincia di Fermo, ha pubblicato un bando per 5 Operatori Socio Sanitari a tempo pieno categoria B3. Anche in questo caso per partecipare è necessario possedere alcuni requisiti quali:

-non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione

-assenza di condanne penali

-almeno 18 anni di età

– il possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di scuola media inferiore con attestato di qualificazione professionale OSS, diploma di scuola media inferiore con 2 anni di esperienza lavorativa in strutture socio sanitarie oppure diploma di scuola media inferiore e possesso attestato di qualificazione professionale rilasciato dall’Ente.

La domanda va inviata entro il 20 maggio a mano o tramite raccomandata a Azienda Socio Sanitaria “G. Mancinelli” -Via Santa Maria Novella snc – 63853 Montelparo (FM) allegando i documenti richiesti nel bando. In seguito sono previste una prova scritta e una orale e una pratica.

