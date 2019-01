Concorsi Miur e Ministero dell’Interno 2019: bandi per DSGA e segretari, scadenze e requisiti

Sono stati indetti nuovi e interessanti bandi di concorso. Il primo è stato pubblicato dal Miur e riguarda 2mila posti per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, il secondo è un concorso indetto dal Ministero Interno per assumere Segretari Comunali e Provinciali. Vediamo le scadenze, i requisiti per partecipare e qualche informazione sui bandi.

Concorso Miur Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha pubblicato un concorso per 2mila posti come Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Nello specifico si tratta di un bando per 2004 posti per DSGA da immettere su tutto il territorio nazionale. Si parla della copertura di posti vacanti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi area D del personale ATA.

Dei posti a concorso 13 posti sono per la regione Abruzzo, 11 posti per la regione Basilicata, 209 posti per la regione Emilia Romagna, 162 posti per il Lazio, 160 posti per la regione Campania, 451 posti per la regione Lombardia, 49 posti per la regione Marche, 64 posti per il Friuli Venezia Giulia lingua italiana e 10 posti per la lingua slovena, 53 posti per la regione Liguria, 33 posti per la regione Calabria, 3 posti per il Molise, 221 posti per la regione Piemonte, 75 posti per la Sicilia, 29 per la Puglia, 45 per la Sardegna, 171 posti per la Toscana, 200 posti per il Veneto, 45 posti per l’Umbria. Per le Province di Trento e Bolzano e la Regione Valle d’Aosta sono previste procedure autonome.

Per partecipare occorre possedere laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche Sociali e Amministrative, o Economia e Commercio o titoli simili. Possono partecipare anche gli Assistenti Amministrativi che hanno maturato almeno 3 interi anni di servizio come Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Come sempre valgono anche i requisiti basici per partecipare ai concorsi quali la cittadinanza italiana etc. La domanda scade il giorno 28 gennaio 2019, in seguito le prove saranno su base regionale. Sono previste una prova preselettiva, 1 prova scritta con un test con 6 domande e un elaborato, una prova orale su materie indicate nel bando. La domanda va inviata tramite questo link e previa registrazione. Mentre i dettagli del bando si trovano alla pagina http://www.miur.gov.it/ Concorso DSGA.

Concorso Ministero dell’Interno per Segretari Comunali e Provinciali

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un concorso per Segretari Comunali e Provinciali. Si parla di 291 borsisti che potranno concorrere al corso di formazione per ottenere l’abilitazione per l’iscrizione di 224 soggetti nella fascia iniziale dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. La domanda per partecipare scade il 28 gennaio 2019. I candidati che risulteranno vincitori otterranno delle borse di studio per prendere parte ad un corso formativo per conseguire l’abilitazione per l’iscrizione all’albo. Per partecipare occorre possedere la cittadinanza italiana, idoneità fisica all’impiego, laurea in giurisprudenza o economia o scienze politiche o simili, non essere stati stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione etc.

La domanda scade il 28 gennaio, in seguito sono previsti una prova preselettiva, 3 prove scritte e una orale. Maggiori informazioni e dettagli sul bando nonchè il link per inviare la domanda si possono trovare alla pagina seguente.

