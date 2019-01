Concorsi Milano e Genova per diplomati e laureati: bandi con scadenza a gennaio 2019

Nuovi concorsi pubblici con scadenza a gennaio 2019. Vediamo quali sono i bandi indetti da comuni, università e politecnici per varie figure e tutte le informazioni su scadenze, requisiti e invio della domanda.

Concorso comune di Milano per Istruttori Servizi Educativi

Il Comune di Milano ha indetto un bando di concorso per 51 posti come Istruttore dei Servizi Educativi per la Scuola dell’Infanzia categoria C – posizione economica C1 a tempo indeterminato. Per partecipare occorre possedere determinati requisiti quali cittadinanza italiana o Ue, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati destituiti, dispensati o licenziati per persistente insufficiente rendimento da una Pubblica Amministrazione, non essere stati destituiti o licenziati dal Comune di Milano, laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo scuola dell’infanzia o a ciclo unico quinquennale, diploma quadriennale di Istituto Magistrale, conseguito entro l’anno 2001/2002, diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio conseguito entro l’anno 2001-2002, diploma di Liceo socio-psico-pedagogico conseguito entro l’anno 2001/2002. Tutte le informazioni dettagliate sui requisiti si possono trovare sul bando di concorso.

La domanda va inviata entro il 28 gennaio 2019. In seguito i candidati saranno chiamati ad affrontare una prova scritta su materie indicate nel bando e una prova orale. La domanda va inviata collegandosi a questo link mentre tutte le info sul bando si trovano alla pagina www.comune.milano.it alla voce concorsi.

Concorso Politecnico di Milano per diplomati e laureati

Il Politecnico di Milano ha pubblicato 4 concorsi pubblici per 4 posti da impiegare nell’area tecnica e nell’area amministrativa a tempo indeterminato. Dei posti a concorso 1 è per il Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica. Assunzione prevista in categoria D posizione economica D1, 1 per il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito. Assunzione prevista in categoria D posizione economica D1, 1 per il Dipartimento di Ingegneria Gestionale. Assunzione prevista in categoria C posizione economica C1 e 1 per l’Area Servizi Supporto alla Ricerca e Innovazione Didattica Servizio Valorizzazione della Ricerca – TTO. Assunzione prevista in categoria D posizione economica D1.

Oltre ai requisiti classici dei concorsi, che potete trovare sul bando, sono richiesti dei requisiti relativi al titolo di studio quale Diploma di Laurea Specialistica o Laurea Magistrale o Diploma di Laurea vecchio ordinamento o diploma di scuola superiore a seconda del bando e delle aree di immissione.

La domanda va inviata entro il 21 gennaio 2019 tramite Pec a [email protected] oppure tramite raccomandata a Direttore Generale del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci n.32 20133 Milano allegando la documentazione richiesta.

Concorso Liguria per geometra e architetto

Il Policlinico San Martino di Genova ha pubblicato 2 concorsi per Assistente Tecnico Geometra e Collaboratore Tecnico Professionale Architetto a tempo indeterminato in categoria C e D. Si tratta di un bando con scadenza il 17 gennaio 2019. Per poter partecipare occorre possedere alcuni requisiti quali cittadinanza italiana o UE, godimento dei diritti politici, conoscenza della lingua inglese, per il bando dedicato ai geometri è richiesto diploma “Costruzioni, Ambiente e Territorio” o diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Geometra mentre per il bando da architetto è richiesto diploma di laurea vecchio ordinamento in Architettura o laurea specialistica e abilitazione professionale.

La domanda va inviata entro il 17 gennaio, in seguito sono previsti una prova scritta, una orale e una pratica. L’invio della domanda può avvenire tramite Pec a [email protected] oppure Ospedale Policlinico San Martino Largo Rosanna Benzi n. 10 – 16132 Genova (GE). Maggiori dettagli sui requisiti e sui documenti da allegare alla domanda si possono trovare alla pagina http://www.ospedalesanmartino.it/

