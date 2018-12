Concorsi infermieri e OSS gennaio 2019: maxi bando per 545 posti, requisiti e scadenze

Nuovi concorsi pubblici per infermieri e OSS con scadenza a gennaio 2019. Il primo concorso arriva dal Friuli Venezia Giulia per ben 545 infermieri. Si tratta dunque di un maxi concorso molto importante che potrebbe smuovere il settore occupazionale nel settore sanità. Il secondo bando arriva dall’Istituto Opere Pie d’Onigo. Vediamo i dettagli dei bandi.

Concorsi infermieri in Friuli Venezia Giulia, maxi bando

L’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi del Friuli Venezia Giulia ha indetto un bando per 545 infermieri – Cat. D da assegnare agli enti del servizio sanitario regionale che saranno assunti a tempo indeterminato. Prima di vedere quando scade la domanda scopriamo i dettagli sui requisiti.

Per partecipare al concorso infatti è necessario possedere alcuni requisiti di base.

-cittadinanza italiana o cittadinanza europea

-almeno 18 anni di età

-possesso della laurea in Infermieristica classe L/SNT1 o diploma universitario di infermiere o diploma universitario equipollente riconosciuto

-iscrizione all’albo

-iscrizione alle liste elettorali

-non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

La domanda va inviata entro il giorno 10 gennaio 2019. In seguito i candidati dovranno affrontare una eventuale prova preselettiva con domande a risposta multipla, oltre alla valutazione dei titoli, una prova scritta, una orale e una pratica che verteranno sulle materie indicate nel bando. La domanda va inviata soltanto collegandosi al link seguente e allegando la ricevuta del pagamento della tassa di 10,33 euro, copia documento identità. Tutti i dettagli sul bando di concorso si trovano al link indicato dove si possono scaricare anche i bandi.

Concorso in Veneto per OSS ed Educatore Professionale

L’Istituto Opere Pie d’Onigo, nella provincia di Treviso, ha indetto 3 bandi di concorso per 17 risorse da impiegare nel ruolo di Infermiere, Operatore Socio Sanitario ed Educatore Professionale. Di queste 13 saranno attive nel ruolo di Infermiere a tempo indeterminato categoria D, 8 a tempo pieno e 5 a tempo parziale, 3 per Operatore Socio Sanitario a tempo indeterminato categoria B, 1 per Educatore Professionale a tempo indeterminato categoria D.

Per ogni concorso sarà creata una graduatoria mentre per quanto riguarda le date di scadenza entro il 31 gennaio 2019 scadrà quella per infermieri, il 6 febbraio quella per OSS e il 20 febbraio quella per Educatore Professionale.

Per candidarsi è necessario rispettare alcuni requisiti quali:

-cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’UE

-maggiore età

-assenza di condanne penali

-non essere stati destituiti dall’impiego presso una PA

-laurea in Infermieristica o diploma universitario ed iscrizione all’albo per il concorso per infermieri

-attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario o titoli equipollenti (tutti i dettagli si trovano nella pagina dei bandi) per il concorso per OSS

– iscrizione all’albo e laurea in Scienze dell’Educazione, Educatore, Educatore Professionale, Educatore o Educazione sociale,Pedagogia, Pedagogia Sociale, Scienze della Formazione e dell’Educazione, Scienze della Formazione con indirizzo attinente all’ambito o diploma di Educatore Professionale per il concorso per educatori.

Dopo l’invio della domanda i candidati saranno tenuti ad affrontare una prova scritta, una orale e una pratica su materie e disciplini di interesse oltre che una eventuale prova preselettiva che comprende domanda stile quiz. Le domande possono essere inviata tramite raccomandata a Segretario-Direttore dell’IPAB Opere Pie d’Onigo via Roma n.77/A 31040 Pederobba (TV), tramite Pec a [email protected] o a mano.

Tutte le informazioni sui bandi si trovano alla pagina dedicata.

Leggi anche: Concorso vigili urbani e del fuoco: bandi con scadenza a dicembre 2018, le informazioni

Condividi su