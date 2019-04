Concorsi infermieri e Oss 2019: nuovi bandi in Veneto con scadenza a maggio

Nuovi concorsi per infermieri e Oss con scadenza a fine aprile o maggio 2019 in Veneto. Vediamo dove sono stati indetti i bandi e come candidarsi.

Concorso infermieri a San Michele di Nogara, info e requisiti

Il Pio Ospizio San Michele di Nogara, in provincia di Verona, ha pubblicato un concorso per Infermieri Professionali – Cat. C posizione economica C1 a tempo determinato. Per poter inviare la candidatura è necessario possedere i seguenti requisiti:

-cittadinanza italiana o Ue

-godimento diritti civili e politici e non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione

-assenza di condanne penali

– laurea in Infermieristica oppure diploma Universitario di Infermiere o attestato conseguito in base al precedente ordinamento

-’iscrizione all’I.P.A.S.V.I

Tutti i requisiti al completo si trovano nel bando di concorso.

La domanda può essere inviata entro il 29 aprile, in seguito sono previste una prova orale su materie indicate nel bando e saranno valutati i titoli. La domanda può essere inviata tramite Pec a [email protected] oppure a mano o mezzo raccomandata a Segretario Direttore – Via P. Sterzi, 139 – 37054 – Nogara (VR).

Concorso Oss a Monselice, requisiti e scadenza

Il Centro Servizi Anziani di Monselice, in provincia di Padova, ha pubblicato un concorso per 3 Operatori Addetti all’Assistenza Oss Cat. B posizione economica B1 a tempo pieno.

Anche in questo caso, per inviare la domanda, è necessario rispettare alcuni requisiti classici come idoneità psico-fisica all’impiego, cittadinanza italiana o Ue, non aver riportato condanne penali, possesso di licenza della scuola dell’obbligo e attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario.

La domanda può essere inviata entro il 10 maggio 2019, in seguito sono previste una prova scritta, una orale e una eventuale prova di preselezione su materie indicate nel bando. La domanda va inviata a Centro Servizi per Anziani di Monselice – Via Garibaldi, 35 – 35043 – Monselice (PD) a mano, raccomandata o Pec a [email protected]. Maggiori info alla pagina qui indicata, dove è disponibile il bando di concorso.

Concorso Oss Adria

Il Centro Servizi Anziani di Adria, provincia di Rovigo, ha indetto un concorso per 9 unità di personale nel ruolo di Operatori Socio Sanitari a tempo indeterminato, categoria B1.

Di questi 7 Operatori Socio Sanitari a tempo pieno e 2 a a tempo parziale. La candidatura può essere effettuata da tutti coloro che rispettano i requisiti classici dei concorsi pubblici, tra cui età massima 55 anni e possesso dell’Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, conseguito secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale del Veneto n.20/2001.

La domanda va inviata entro il 9 maggio, in seguito sono previste una prova scritta, una orale e una pratica su materie indicate nel bando di concorso. L’invio della domanda può essere eseguito tramite pec a [email protected], oppure a mano o mezzo raccomandata a Riviera S. Andrea, 4 – 45011 Adria (RO). maggiori informazioni si trovano al sito dedicato.

