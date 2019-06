Concorsi Beni Culturali: 2mila assunzioni entro il 2020

Nuove assunzioni in vista nei Beni Culturali per cui sono previste più di 2mila assunzioni entro il prossimo anno. Da quello che si apprende, le assunzioni saranno effettuate tramite concorso o scorrimento di graduatorie.

Concorso beni culturali 2019

Ad annunciare la notizia è stato il sottosegretario ai Beni Culturali, Gianluca Vacca, che ha parlato di 2.052 posti entro il prossimo anno sottolineando anche che nei prossimi 2 anni molti dipendenti del ministero andranno in pensione e quindi molti posti rimarranno vacanti.

Concorsi regione Lazio

La mission, dunque, è inserire nuove risorse tra il 2019 e il 2020 facendo riferimento a graduatorie già presenti o nuovi concorsi. Nel triennio 2019 2021 dovranno essere assunti ben 3600 persone. Tra le figure ricercate 1052 Addetti Accoglienza e Vigilanza e 250 Funzionari Amministrativi questo nel 2019, mentre nel 2020 le figure ricercate saranno 500 unità di personale non dirigenziale di seconda area funzionale, 250 unità di personale non dirigenziale di terza area funzionale. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito dedicato dove è anche possibile rimanere aggiornati sull’apertura dei bandi futuri o avere notizie sulle assunzioni e le graduatorie.

Intanto nella regione Lazio sono stati pubblicati 3 bandi per 100 posti di lavoro per Pediatri, Psicologi e Ginecologi. Le figure saranno assunte tramite concorsi e procedure di mobilità. Da quello che si apprende, i concorsi sono stati attivati per rinforzare la sanità nella regione Lazio, in quanto i 100 posti sono rivolti alle Asl regionali. In particolare saranno assunti:

n. 33 posti per Psicologi;

n. 16 posti per Pediatri;

n. 18 posti per Ginecologi.

Mentre con mobilità saranno assunti:

n. 16 posti per Psicologi;

n. 9 posti per Pediatri;

n. 8 posti per Ginecologi.

Sono poi previsti dei concorsi per 16 Dirigenti Medici – disciplina Pediatria, 18 Dirigenti Medici – disciplina Ostetricia, 33 Dirigenti Psicologi – disciplina Psicologia Clinica.

Ovviamente la partecipazione al concorso è finalizzata al possesso di alcuni requisiti quali cittadinanza italiana, laurea in Medicina e Chirurgia oppure in Psicologia, specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi, Psicologo e iscrizione all’albo degli Psicologi.

La domanda va inviata entro il 30 giugno a questa pagina www.regione.lazio.it

