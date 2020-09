Concorsi Asur Marche: in arrivo bandi per 300 infermieri e psicologi

Nuovi concorsi pubblici in arrivo nella sanità. Asur Marche assumerà tramite concorso 300 unità di personale tra infermieri e psicologi. Di seguito le prime informazioni sul bando che non è ancora uscito e di cui si attende maggiori dettagli.

300 posti per infermieri e psicologi

Non è ancora chiaro quando uscirà il concorso o i concorsi per 300 infermieri e psicologi presso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. La notizia è stata da Il Resto Del Carlino: durante una conferenza stampa il direttore dell’Asur, Nadia Storti, ha svelato l’intenzione di creare 300 posti di lavoro per infermieri e psicologi, posti che sicuramente reclutati tramite bando di concorso: “Voglio sottolineare quello che, a mio avviso, è il grande lavoro che stiamo svolgendo in questo periodo della riapertura delle strutture post Covid ma soprattutto di come vogliamo affrontare l’immediato futuro che passa attraverso l’assunzione di oltre 300 figure che vanno dagli infermieri agli psicologi, agli assistenti sociali: l’obiettivo è quello di curare il paziente affetto da Covid o da altre malattie infettive curando il cittadino direttamente a casa, facendo il tampone direttamente al suo domicilio” ha riferito la direttrice. La pandemia da coronavirus ha infatti reso necessario aumentare la forza lavoro con nuove assunzioni, anche in vista della stagione invernale e la possibile nuova ondata di coronavirus.

Si attendono i bandi di concorso, come rimanere aggiornati

Per quanto riguarda le figure da assumere, come detto, si parla di 300 tra infermieri e psicologi. Al momento non sappiamo se saranno previsti contratti a tempo indeterminato o determinato ma sicuramente saranno avviate delle selezioni per laureati in infermieristica e psicologia con iscrizione all’albo.

Per adesso non è stata annunciata una data, quindi non sappiamo quando sarà avviato il concorso ma basta tenersi aggiornati sul sito dell’Asur Marche per non perdere nessun aggiornamento in merito e attendere l’uscita dei bandi.

Leggi anche: Concorso infermieri in Campania: bando per 54 posti nella Asl di Avellino