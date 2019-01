Concorsi amministrativi, sanità e bandi per disoccupati con scadenza a febbraio 2019

Nuovi concorsi pubblici con scadenza a febbraio. Sono stati indetti dei bandi per amministrativi, disoccupati e fisioterapisti. Scopriamo tutti i dettagli sui requisiti, scadenze e come inviare la domanda.

Concorso Comune di Bologna per amministrativi

La Città Metropolitana di Bologna ha pubblicato un bando per 3Amministrativi Contabili – Cat. D a tempo determinato di 1 anno che saranno assegnate presso l’Area Sviluppo economico. Per partecipare al concorso in oggetto è necessario rispettare alcuni requisiti quali:

-laurea magistrale in Giurisprudenza, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Finanza, Matematica, Scienze dell’economia, Scienze-economico aziendali, Scienze statistiche, scienze statistiche attuariali e finanziarie;

– diploma di laurea in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze economiche, Scienze matematiche, Statistica

-cittadinanza italiana o Ue

-età minima 18 anni

-idoneità fisica all’impiego

-godimento dei diritti civili e politici

-assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso

-non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione

-conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici.

La domanda va inviata entro il 4 febbraio 2019, in seguito saranno previste 2 prove scritte, una orale e una eventuale prova di preselezione. Le materie delle prove sono indicate nel bande di concorso. La domanda va inviata a questo link

Concorso Liguria

L’Ospedale San Martino di Genova ha indetto un concorso per 7 Collaboratori Professionali Sanitari Fisioterapisti Cat. D a tempo indeterminato. Per inviare la domanda sono attivi i requisiti classici dei concorsi a cui aggiungere l’iscrizione agli albi professionali delle Professioni Sanitarie oltre che il diploma di laurea di primo livello abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista o diplomi equipollenti. Una volta inviata la domanda, i candidati saranno tenuti ad affrontare una prova scritta, una orale e una pratica su materie indicate nel bando di concorso.

La domanda va inviata entro il 7 febbraio a questa pagina mentre tutte le informazioni sul bando si trovano alla pagina www.ospedalesanmartino.it

Concorso Veneto

Il Comune di Rovigo ha indetto un bando per 14 assunzioni a tempo determinato con corso di formazione professionale riservato a disoccupati. La domanda si può inviare entro il 31 gennaio. Il bando fa parte del progetto ‘Lavori a impatto sociale per Rovigo’ per inserire soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro. Si parla di assunzioni per 6 mesi presso le cooperative sociali As.Ser.Coop, PolesineLab e Irecoop Padova, per effettuare attività a supporto degli uffici giudiziari della Procura della Repubblica di Rovigo. Il bando è rivolto a disoccupati di lunga durata, più di 12 mesi, disabili, persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 381 / 1991, vittime di violenza o sfruttamento a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria.

Si richiede età inferiore a 30 anni, cittadinanza Ue, assenza di condanne penali, residenza o domicilio temporaneo nel Comune di Rovigo, diploma, non essere iscritti al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio italiane, non avere la partita Iva. La domanda può essere inviata a Comune di Rovigo – Ufficio Risorse Umane, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 – 45100 Rovigo.

