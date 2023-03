Con la 104 spettano anche sconti benzina?

Non solo esenzione bollo auto disabili. Continua anche per il 2023 la possibilità dello sconto benzina 104. Ossia, la possibilità, per i disabili, di avere il rifornimento del carburante “servito” allo stesso prezzo del self.

Sono oltre 450 i distributori aderenti all’iniziativa, lanciata nel 2020. Un’iniziativa voluta in favore di chi vive in una condizione di handicap e che quando si reca al distributore non può godere della possibilità del self service. Lo scopo resta quello di promuovere e sostenere l’inclusione sociale, le pari opportunità e l’accessibilità ai servizi dei cittadini con disabilità anche presso gli impianti di distribuzione carburanti.

Come ben noto, mettere la benzina, il diesel con il fai da te comporta un risparmio di circa il 10% sul prezzo rispetto al servito. Ovviamente chi ha una disabilità o chi porta con sé in macchina un disabile potrebbe essere impossibilitato a scendere dalla vettura per fare il rifornimento self ma si vedrebbe costretto a fruire del servito.

Questo significherebbe dover pagare un prezzo maggiore. Ecco, quindi, che è nata questa iniziativa del “self per tutti” lanciata grazie all’accordo siglato tra i rappresentati dei distributori di carburante e le associazioni che difendono i diritti dei disabili.

Chi può avere lo sconto benzina 104

Lo sconto benzina 104, quindi, altro non è che la possibilità di avere il rifornimento servito al prezzo del self service. Non tutti i distributori offrono questa possibilità ma solo coloro che hanno aderito.

Oggi sono oltre 450 ed è semplice riconoscerli. Al distributore si trova il logo che richiama appunto la scritta “self per tutti.” (sia sulla viabilità stradale che autostradale).

Per godere del beneficio basta recarsi al distributore e chiedere al personale presente di godere di questa possibilità.

L’elenco aggiornato dei distributori aderenti a “self per tutti”

Il personale una volta appurato la presenza dello stato di disabilità, procederà ad erogare il servizio. Per poter accedere a tale servizio, è necessario che la persona con disabilità sia in possesso del proprio CUDE (), apposto sulla parte anteriore del veicolo.

Il beneficio, precisiamo, si applica si laddove sia il disabile a dover essere rifornito sia quando questi si trovi a bordo di in veicolo guida da altro soggetto. Quindi, ad esempio, lo sconto benzina 104 spetta anche quando è il genitore a dover fare riferimento sull’automobile in cui viaggia anche il figlio disabile.

È possibile consultare l’elenco pompe di benzina aderenti allo sconto benzina 104, con gli impianti divisi per Regione, Provincia e Comune.

C’è da precisare che lo sconto benzina 104, non è uno sconto sul prezzo di vendita, ma la possibilità per i cittadini con disabilità di avere l’assistenza dal gestore dell’impianto nell’effettuare rifornimento anche presso le colonnine self service, dove di norma non è prevista. Quindi, non è uno sconto di prezzo ma un’assistenza.