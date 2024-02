Con due distinti provvedimenti, l’Agenzia Entrate accoglie le richieste del CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ed ufficializza la proroga per:

la comunicazione dell’opzione cessione credito e sconto in fattura nei bonus edilizi sulle spese 2023 e rate residue anni precedenti

la comunicazione bonus edilizi del condominio su spese 2023.

La prima delle due proroghe era stata chiesta al fine di dare maggior tempo ai contribuenti per trovare soggetti cessionari disposti ad acquistare i crediti. La seconda proroga, invece, è stata chiesta in quanto in prossimità dell’imminente scadenza dell’adempimento veniva rilevato che il software da utilizzarsi per la comunicazione non era ancora stato aggiornato.

Comunicazione bonus edilizi condominio: proroga e novità

Ai fini della predisposizione della dichiarazione redditi precompilata dei contribuenti, gli amministratori di condominio sono chiamati a comunicare, all’Anagrafe tributaria, i dati relativi alle spese sostenute, nell’anno d’imposta precedente, dal condominio con riferimento agli interventi ammessi ai bonus edilizi (ristrutturazione, riqualificazione energetica, ecc.) effettuati sulle parti comuni dell’edificio condominiale medesimo.

La scadenza ordinaria per l’adempimento è il 16 marzo dell’anno successivo. Quindi, con riferimento alle spese 2023, l’adempimento sarebbe da farsi entro il 16 marzo 2024, che essendo sabati slitterebbe al 18 marzo.

L’Agenzia Entrate con Provvedimento Prot. n. 53174/2024, proroga la citata scadenza al 4 aprile 2024.

C’è anche una novità assoluta rispetto al passato. Oltre ad accogliere la richiesta di proroga comunicazione bonus edilizi condominio, si stabilisce anche l’esonero nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Qualora, anche uno solo dei condòmini non abbiano fatto l’opzione scatta obbligo di invio della comunicazione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione o lo sconto.

Bonus edilizi, più tempo per comunicazione cessione creditotura

Con riferimento alla comunicazione opzione cessione credito e sconto fattura nel campo dei bonus edilizi ricordiamo che secondo regola ordinaria, l’adempimento deve farsi all’Agenzia Entrate

entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Questo significa, dunque, che per le spese del 2023, la comunicazione dell’opzione sarebbe da farsi entro il 16 marzo 2024, ovvero 18 marzo essendo il 16 di sabato. L’Agenzia Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 2024/53159, proroga detta scadenza al 4 aprile 2024.

Ricordiamo anche che l’invio deve essere esclusivamente in via telematica e lo si può fare, direttamente o tramite intermediario, con una delle seguenti modalità:

utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, scegliendo la pagina Servizi, quindi la categoria Agevolazioni ed infine selezionando il link “Comunicazioni opzioni per interventi edilizi e Superbonus”

oppure compilando la comunicazione mediante il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia medesima e inviando il file attraverso i servizi telematici Entratel/Fisconline.

Riassumendo