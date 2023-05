Compensazioni nel Modello F24: tipologie e istruzioni per pagare

Le compensazioni nel Modello F24 sono molto frequenti. Compensare significa pagare un debito d’imposta mediante un credito d’imposta. Quindi, a debito ci finisce solo la differenza.

Esempio Debito IRPEF di 600 euro

Credito IVA di 400 euro.

Nel Modello F24 si compensano i due importi. Pertanto, un debito residuo versato pari a 200 euro.

Esistono, tuttavia, due tipologie di compensazioni tra crediti e debiti tributari. Si parla di compensazione orizzontale o di compensazione verticale.

Compensazioni nel Modello F24: tipologie e differenza

Sono dette “verticali” quelle compensazioni nel Modello F24 c.d. interne. In altre parole si compensano tra loro un debito ed un credito che si riferiscono alla stessa imposta.

E’ una compensazione di tipo verticale, ad esempio, quella tra un credito IVA ed un Debito IVA. Quelle tra un credito IRAP e un debito IRAP.

Sono dette “orizzontali“, invece, quelle compensazioni tra crediti e debiti riferiti ad imposte diverse. Quindi, ad esempio, la compensazione tra un credito IRPEF ed un debito IVA.

Come si paga l’F24 con credito compensati

Una compensazione tra un debito IRAP ed un credito addizionale comunale all’IRPEF.

Se ci sono compensazioni nel Modello F24, questo deve essere presentato al pagamento esclusivamente in modalità telematica.

La regola vale sia per i titolari di partita IVA sia per i contribuenti NON titolari di partita IVA. In particolare la presentazione telematica deve obbligatoriamente avvenire tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate. Non è, quindi, possibile utilizzare l’home banking o internet banking.

In assenza di crediti compensati, invece, valgono le seguenti regole:

soggetti NON titolari di partita IVA , possono presentare l’F24 telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate o anche tramite servizi di home banking o internet banking. Possono anche presentarlo cartaceamente presso poste o banche. Ad esempio, questi possono pagare con F24 l’IMU 2023.

, possono presentare l’F24 telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate o anche tramite servizi di home banking o internet banking. Possono anche presentarlo cartaceamente presso poste o banche. Ad esempio, questi possono pagare con F24 l’IMU 2023. soggetti titolari di partita IVA possono presentare l’F24 telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate o anche tramite servizi di home banking o internet banking. Non è, invece, ammesso per loro l’F24 cartaceo.

Compensazioni nel Modello F24, orizzontali e verticali (istruzioni)

Andando a riepilogare le compensazioni nel Modello F24 possono essere di due tipologie, ossia verticali (IVA ad IVA, IRPEF a IRPEF, ecc.) oppure orizzontali (IVA con IRPEF, IRAP con IRES; ecc.).

Se ci sono compensazioni, il Modello F24 deve essere presentato al pagamento esclusivamente in modalità telematica tramite i servizi dell’Agenzia Entrate, quindi. NO home banking e NO internet banking. La regola vale sia per i titolari di partita IVA sia per i NON titolari di partita IVA.

La modalità cartacea è ammessa esclusivamente per i NON titolari di partita IVA ma solo in assenza di crediti compensati.