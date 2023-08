Come sapere se è passato il medico fiscale e l’esito del verbale: nuova funzione

Visualizzare l’elenco delle visite fiscali con i relativi esiti del controllo. Questo quanto si propone il nuovo servizio reso disponibile dall’INPS di recente come da messaggio n°2442/2023.

Il lavoratore, grazie ad una specifica funzione disponibile sul portale INPS, può visualizzare dell’elenco degli accertamenti domiciliari e ambulatoriali a lui riferiti con i riscontri del medico fiscale. Inoltre è possibile, grazie alla funzione denominata “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”, comunicare l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità.

Vediamo nello specillo come funziona il nuovo servizio attivato dall’INPS.

Visite fiscali. Il nuovo servizio INPS

Il nuovo servizio per le visite fiscali è denominato “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”. Tale servizio è caratterizzato da nuova funzionalità, denominata “Visualizza visite”.

Tale nuova funzionalità consente al lavoratore la visualizzazione dell’elenco degli accertamenti domiciliari e ambulatoriali a lui riferiti con i relativi esiti. Tenendo conto anche degli orari di reperibilità per le visite fiscali.

Come si legge nel messaggio INPS, la nuova funzionalità “Visualizza visite” è accessibile, per i cittadini, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” > “Utilizza il servizio”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Come sapere se è passato il medico fiscale e l’esito del verbale

La funzionalità “Visualizza visite” permette al lavoratore di:

visualizzare la griglia contenente l’elenco delle visite e degli accessi, ordinati per data decrescente,

e di consultare i relativi esiti.

Per ciascuna visita e accesso è riportato il numero identificativo, la data, l’ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (domiciliare/ambulatoriale).

Selezionando l’icona di visualizzazione di ogni singola visita, viene mostrata la finestra con le informazioni di dettaglio relative all’accertamento medico, tra le quali l’indirizzo comunicato per la reperibilità, elementi o informazioni aggiuntive, se presenti, utili per reperire il lavoratore, nonché l’esito della visita con le eventuali motivazioni.

Nella consultazione di dettaglio, in funzione del tipo di visita effettuata e del corrispondente esito, vengono proposti tre pulsanti che, una volta selezionati, permettono di visualizzare, scaricare e stampare il verbale di visita, di accesso o di giustificabilità.

All’interno del citato servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”è altresì presente la funzione denominata “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”, attraverso la quale i lavoratori possono comunicare l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità.

Infatti, il lavoratore deve, inoltre, comunicare con la massima tempestività l’eventuale variazione dell’indirizzo. Ciò è possibile grazie alla citata funzionalità “Indirizzo di reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo” presente nel servizio “Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo”.

Riassumendo.