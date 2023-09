Un’ora, tanto è durato il click day bonus trasporti per accaparrarsi l’agevolazione con le risorse residue legate al mancato utilizzo dei voucher richiesti per il mese di agosto.

Hanno partecipato al click day gli usuali beneficiari del bonus ossia famiglie, studenti e lavoratori, che hanno necessità di acquistare di abbonamenti (mensili, plurimensili e annuali) per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Ciascun beneficiario può chiedere un Bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Oltre la metà dei beneficiari è under 30.

Anche per l’ultimo click day è valsa la regole in base alla quale il bonus non copre i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Detto ciò, la vicenda porta con se un’amara verità che ci fa venire in mente un detto tanto famoso quanto veritiero: chi tardi arriva male alloggia!!

Il click day per il bonus trasporti

Il click del 1° settembre, era legato ad un avviso apparso nei primi giorni di agosto sul portale dedicato all’agevolazione.

Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023. Sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1° settembre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023.

Da qui, la riapertura del canale telematico al 1° settembre.

Come può un bonus durare solo un’ora? Si corra ai ripari

Con un avviso bonus trasporti pubblicato sul portale ufficiale, il Ministero competente ha fatto stare che il giorno 1° settembre, sono stati rilasciati 24.322 nuovi Bonus trasporti.

Infatti, al momento della riapertura i fondi residui ammontavano a euro 1.395.915. Esaurito – in poco più di un’ora – il budget disponibile la piattaforma è stata nuovamente disattivata per la parte di richiesta di nuovi Bonus.Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023. Sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1° ottobre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di settembre 2023.

Dunque, a oggi non è possibile procedere con nuove richieste di bonus.

Tuttavia, ci sarà un altro click day il 1° ottobre prossimo. In particolare, sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1° ottobre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti per il mese di settembre 2023.

La vicenda nel complesso ha dell’incredibile; soprattutto in questo periodo in cui le famiglie italiane stanno facendo i salti mortali per arrivare a fine mese. Non è bastata l’eliminazione del reddito di cittadinanza, ora anche le risorse per alcuni importanti bonus sono terminate. A ciò si aggiunge anche il prezzo della benzina (e gasolio) che è alle stelle. Dunque, niente bonus trasporti, niente bonus benzina, addio al reddito di cittadinanza.

Chi ogni giorno si sposta per andare a lavorare come deve fare per non buttare mezzo stipendio per raggiungere il posto di lavoro?

Noi di Investire Oggi riteniamo che il Governo debba intervenire al più presto per garantire nuove risorse al bonus trasporti.

Riassumendo.