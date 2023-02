Come leggere il cedolino pensione di marzo: tutte le voci e gli aumenti

E’ online il cedolino pensione di marzo elaborato dall’Inps. Il pagamento della terza rata mensile del 2023 sarà effettuato mercoledì 1 marzo per tutti i pensionati. Per chi ritira l’assegno in Posta, però, c’è apposito calendario da rispettare per facilitare le operazioni ed evitare assembramenti.

Molti pensionati potranno presto festeggiare l’arrivo degli aumenti previsti dalle rivalutazioni 2022 tanto attese. Per cui l’importo degli assegni di marzo sarà maggiore rispetto a quello di febbraio. La novità riguarda solo i pensionati che percepiscono rendite superiori a 2.101 euro al mese, giacché per gli altri le pensioni sono già state adeguate al tasso d’inflazione.

Aumenti pensione da marzo

Tutte le pensioni sono quindi adeguate da marzo al carovita in base al meccanismo di perequazione automatica. L’aumento è del 7,3% ma solo per quelle fino a quattro volte l’importo del trattamento minimo. Per gli importi superiori gli aumenti sono ridimensionati in base a un decalage parametrato ai redditi.

Riassumendo, quindi, chi percepisce pensioni fino a 2.101,52 euro di importo lordo non vedrà ulteriori aumenti a febbraio perché i loro assegni sono già stati rivalutati (circolare n. 135 del 22 dicembre 2022).

Chi, invece, percepisce importi di pensione superiori dal cedolino di marzo può apprezzare gli aumenti secondo le nuove fasce reddituali introdotte dalla legge di bilancio. Ricordiamo che queste prevedono una rivalutazione inversamente proporzionale alla rendita secondo il seguente schema:

100% fino a 4 volte il trattamento minimo

85% da 4 a 5 volte il trattamento minimo

53% da 5 a 6 volte il trattamento minimo

47% da 6 a 8 volte il trattamento minimo

37% da 8 a 10 volte il trattamento minimo

32% oltre le 10 volte il trattamento minimo

Come visualizzare il cedolino di marzo

Ma come si fa a consultare il cedolino pensione di marzo dal sito Inps? Ebbene, visualizzare gli importi in arrivo è molto semplice.

Basta recarsi sul sito Inps da Pc, tablet o smartphone e cliccare sull’apposito servizio nel quale sono presenti anche le notifiche di pagamento della pensione.

Ricordiamo che per accedere a tale servizio è necessario disporre delle credenziali digitali personali. Cioè Spid, Cie o Cns. Dallo scorso anno l’autenticazione mediante Pin è stata dismessa per fornire un maggiore livello di sicurezza ai propri dati personali.

Per consultare il proprio cedolino pensione, una volta entrati sul sito Inps, è quindi necessario cliccare su “Cedolino della Pensione” e poi recarsi su link “Vuoi visualizzare il cedolino”, quindi aprire “Verifica Pagamenti”.