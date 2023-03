Come inviare il Modello Naspi-Com per non perdere la disoccupazione

Chi ha visto sospendersi l’indennità di disoccupazione forse è perché non ha inviato per tempo il Modello Naspi-Com. Un adempimento che non tutti i percettori della Naspi devono fare. Il mancato invio comporta, infatti, la sospensione della prestazione.

In particolare, la legge vigente prevede, ad esempio che durante il periodo in cui si percepisce l’indennità, quest’ultima è sospesa:

se si inizia un’ attività di lavoro subordinato , di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima

, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima laddove non si comunica, entro un mese dalla domanda della NASPI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASPI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare

rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASPI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare se si inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma o l’iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa.

Ed il Modello Naspi-Com, serve proprio a fare questa comunicazione all’INPS del reddito presunto. Dunque, anche chi lavora non perde la NASPI se fa la comunicazione.

Come inviare il Modello Naspi-Com all’INPS

Chi, dunque, percettore di disoccupazione, si trova in una delle predette condizioni e non invia nei tempi previsti il Modello Naspi-Com all’INPS vedrà sospendersi il pagamento dell’indennità.

A questo proposito, l’INPS con il Messaggio n. 790 del 23 febbraio 2023 esorta chi non ha fatto l’adempimento ad affrettarsi. La cosa interessa chi ha visto sospendersi il beneficio perché non ha inviato il modello entro lo scorso 31 gennaio 2023.

Per l’invio del Modello Naspi-Com è possibile procedere autonomamente. Basta andare sul sito istituzionale INPS e digitare nel motore di ricerca la dicitura “Modello Naspi-Com”. Apparirà tra i risultati la voce “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”. Da qui cliccare su “Approfondisci”. Si accederà, quindi, alla pagina dedicata alla Naspi. Cliccare poi su “Utilizza il servizio” presente in alto a destra della pagina stessa.

Una volta cliccato verrà chiesto di scegliere il tipo di utenza. In tal caso bisogna scegliere la voce “Cittadini”. Verrà poi chiesto di autenticarsi con credenziali SPID, CIE (Carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi).

Cliccare sulla voce “Altri servizi”. Alla pagina successiva cliccare su “Naspi” presente nel menù e scegliere la voce “Comunicazioni Naspi-Com”. Procedere, quindi, con la compilazione e l’invio.

In alternativa, se non si vuole procedere in autonomia, ci si po’ rivolgere anche ad istituti di Patronato.