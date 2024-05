Entro il 31 luglio 2024 (al massimo), salvo eventuali proroghe, i contribuenti che operano sotto il regime forfettario e quello di vantaggio dovranno provvedere al pagamento del saldo 2023 e del primo acconto per il 2024 dell’imposta sul reddito delle loro attività. Questa imposta sostitutiva, a differenza dell’IRPEF, dell’addizionale e dell’IRAP, è specificamente destinata a queste due categorie di partite IVA.

Analogamente all’IRPEF, anche l’imposta sostitutiva viene versata in saldo e acconto, rispettando le medesime scadenze. Le date fondamentali da ricordare per il 2024 sono le seguenti:

30 giugno 2024 : data ultima per il pagamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024, che slitta al 1° luglio poiché il 30 giugno cade di domenica

: data ultima per il pagamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024, che slitta al 1° luglio poiché il 30 giugno cade di domenica 30 novembre 2024: termine per il secondo o unico acconto per il 2024.

Inoltre, il saldo 2023 e il primo acconto per il 2024 possono essere versati anche entro i 30 giorni successivi al termine del 30 giugno, applicando una maggiorazione dello 0,40%, portando quindi la scadenza al 31 luglio 2024.

Modalità di versamento

I contribuenti con partita IVA in regime forfettario e di vantaggio devono utilizzare il Modello F24 in modalità telematica per il versamento dell’imposta sostitutiva.

Per il corretto pagamento dell’imposta sostitutiva, è necessario utilizzare i seguenti codici tributo:

Per i contribuenti in regime forfettario

1790: primo acconto

1792: equilibrio

1791: secondo o unico acconto

Per i contribuenti in regime di vantaggio

1793: primo acconto

1795: equilibrio

1794: secondo o unico acconto.

Imposta forfettari: rateizzazione dei Pagamenti

Come avviene per l’IRPEF, anche l’imposta sostitutiva può essere rateizzata. Una novità introdotta dal decreto Adempimenti (D. Lgs. n. 1/2024) permette di estendere il numero di rate possibili fino a dicembre, anziché novembre.

È importante notare che il piano di rateizzazione può essere applicato in maniera flessibile. Ad esempio, un contribuente può decidere di rateizzare solo il primo acconto e pagare il saldo 2023 in un’unica soluzione, o viceversa.

Per chi opta per iniziare la rateizzazione dal 31 luglio 2024, anziché dal 1° luglio, è necessario applicare preliminarmente una maggiorazione dello 0,40%.

Il calendario rate dell’imposta forfettari

Inoltre, sugli importi rateizzati saranno comunque dovuti gli interessi.

Ecco il calendario di pagamento in ipotesi di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta dai forfettari e dai contribuenti in regime di vantaggio.

Ipotesi 1 – pagamento (saldo e primo acconto) con prima rata al 30 giugno 2024 (ovvero 1° luglio)

1° rata – 1° luglio 2024

2° rata – 16 luglio 2024

3° rata – 20 agosto 2024 (per via della sospensione feriale di agosto)

4° rata – 16 settembre 2024

5° rata – 16 ottobre 2024

6° rata – 18 novembre 2024 (il 16 è sabato)

7° rata – 16 dicembre 2024.

Ipotesi 2 – pagamento (saldo e primo acconto) prima rata al 31 luglio 2024 (importo maggiorato dello 0,40%)

1° rata – 31° luglio 2024

2° rata – 20 agosto 2024 (per via della sospensione feriale di agosto)

3° rata – 16 settembre 2024

4° rata – 16 ottobre 2024

5° rata – 18 novembre 2024 (il 16 è sabato)

6° rata – 16 dicembre 2024.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Si tenga presente che se il legislatore dovesse prorogare la data del 30 giugno o quella del 31 luglio, si modificherà anche il suddetto piano di rateizzo.

Riassumendo