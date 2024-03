Diventa più semplice fare domanda di pensione anticipata. L’Inps ha comunicato che la procedura per richiedere il trattamento previdenziale alternativo alla pensione di vecchiaia è stata implementata al fine di rigenerizzare e semplificare la presentazione dell’istanza. Per cui gli aventi diritto potranno fare tranquillamente fare da sé e in maniera più veloce accedendo al sito internet Inps.

Con il messaggio n. 1041 del 11 marzo 2024 l’Inps ha infatti comunicato la novità che interessa tutti i lavoratori che maturano il diritto ad accedere alla pensione anticipata.

La pensione a 62 anni semplificata

Ricordiamo che il requisito fondamentale è quello di avere maturato almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il tutto a prescindere dall’età anagrafica.

Ma come si fa a presentare la domanda di pensione all’Inps? Molti lavoratori si rivolgono oggi ancora a patronati e consulenti pur avendo dimestichezza con l’utilizzo degli strumenti informatici, quali pc, tablet o smarthpone. A tal proposito ci scrive una lavoratrice che ha 62 anni di età e raggiunge a fine aprile la soglia dei 41 anni e 10 mesi di contributi chiedendo lumi.

“Buongiorno, mi chiamo Federica M., ho 62 anni, quasi 41 anni e 10 mesi di contributi e sarei lieta di sapere come fare a presentare domanda di pensione anticipata all’Inps. Non ho nessuna voglia di prendere appuntamento, perdere tempo e denaro per andare al Patronato. Ma ricordo anche non è di facile intuizione il portale Inps. Potete aiutarmi”?

Comprendiamo le difficoltà della lavoratrice che sono comuni a molti contribuenti. Ma si tratta solo di riuscire a superare il primo impatto visivo, una volta effettuato l’accesso al portale Inps. Oggi, a differenza del passato, la navigazione è più facile e intuitiva. Del resto sono tantissime le prestazioni che l’Istituto mette a disposizione, non ci sono solo le pensioni.

Come presentare domanda di pensione tramite il sito Inps

Ma andiamo con ordine.

Innanzitutto è necessario possedere le credenziali digitali (Spid, Cie o Cns) per accedere al sito Inps. Se non si ha questa possibilità è bene procurarsi per tempo le autorizzazioni che, oltretutto, servono per accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Quindi, primo passaggio da fare è autenticarsi sul sito www.Inps.it.

Una volta dentro, bisogna seguire il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > in Aree tematiche “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > cliccare su “Accedi all’area tematica”. Dopo l’autenticazione, è necessario selezionare “Nuova prestazione pensionistica” > “Pensione anticipata”.

Tutti i passaggi sono semplici e intuitivi, per cui non vi sono difficoltà particolari. L’unico intoppo potrebbe scaturire dal fatto che ancora non sono stati maturati i contributi necessari. Ricordiamo che l’aggiornamento dell’archivio avviene su base settimanale. Pertanto se manca 1 sola settimana per raggiungere la soglia dei 41 anni e 10 mesi, occorre attendere il lunedì seguente prima di presentare domanda.

Ricordiamo che la pensione anticipata decorre tre mesi dopo il raggiungimento del requisito contributivo (sei mesi se trattasi di lavoratore del pubblico impiego). Il calcolo dell’assegno è fatto in automatico dall’Inps sulla base dei riscontri contributivi rilevati nelle varie gestioni pensionistiche.

In caso di dubbi è possibile parlare direttamente con il Contact Center Inps al numero verde 803164 (gratuito, da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). E’ possibile anche scrivere direttamente all’Inps dal portale internet tramite la sezione “Servizi Personali” selezionando la voce “Accesso alla Posta Elettronica e Intranet”.

