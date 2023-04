Come controllare se la domanda bonus asilo nido è stata accolta o è ancora in controllo

I genitori che accedono al sito Inps in questi giorni potrebbero trovare una notifica relativa al bonus asilo nido e, più nello specifico allo stato di avanzamento della domanda. Vediamo meglio che cosa significa e se bisogna fare qualcosa.

“Salve, ad oggi non ho ancora ricevuto i soldi del bonus nido 2023, neppure la retta di gennaio. Diciamo che finora sono stata abbastanza tranquilla perché mi ero informata su quelle che sono le tempistiche dei pagamenti del bonus nido quest’anno e ho constatato che non era un ritardo che riguarda solo me e la mia domanda. Ieri però ho notato qualcosa di strano. Mi sono identificata sul sito per caricare la fattura quietanzata di aprile e ho trovato nella home un messaggio che spiegava cosa fare in caso di domanda ferma allo stato di INVIATA. Mi è parso di capire che se non si procede i pagamenti non vengono sbloccati. Ma io come faccio a sapere se la mia istanza è stata approvata o no?”

Abbiamo ricevuto più di una richiesta di chiarimento in merito a questo messaggio anche perché in questi giorni sono tanti i genitori che entrano nel sito per controllare la pratica visto che i soldi del 2023 non sono ancora arrivati.

La notifica Inps ti riguarda?

In realtà lo stato della domanda è facilmente controllabile proprio sul sito. Accedendo alla propria pratica si può vedere se è stata accolta o se è ferma in attesa che i documenti vengano corretti o integrati.

Precisiamo che la notifica Inps di questi giorni è automatica quindi nessuna allerta se tutto è stato fatto e caricato come da procedura richiesta.

Ad ogni modo approfittiamo di questo spunto per chiarire l’iter per le domande lavorate e non ancora approvate.

Cosa sbloccare la domanda bonus nido inviata

Non appena la domanda bonus nido viene registrata sui sistemi INPS si troverà nello stato INVIATA. Significa che non sarà lavorata fino a che l’utente non inserirà la documentazione richiesta.

Se l’asilo è privato da Allegazione/Allega documenti di spesa bisogna selezionare il mese a cui si riferiscono i giustificativi;

Se l’asilo è pubblico si può anche inserire la graduatoria/attestazione dell’asilo nel menù a tendina “Tipo documento” e spuntare poi la voce “Attestazione dell’asilo nido/graduatoria”

Se la domanda si riferisce ad un art. 4, da Allegazione/Allega altri documenti, scegliere la tipologia “Certificato medico Art. 4”. Perfezionata correttamente l’allegazione, la domanda sarà protocollata entro tre giorni.

Abbiamo in altre occasioni chiarito che invece cosa significa domanda bonus accettata con riserva. Speriamo con questo ulteriore approfondimento di aver chiarito tutti i dubbi sullo stato di avanzamento della domanda per il bonus asilo nido.