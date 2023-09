Come chiedere il bonus disoccupati fino a 1000 euro: due modalità possibili

Riaperto dal 1° settembre 2023 lo sportello telematico per la presentazione della domanda bonus disoccupati. Noto anche come bonus SAR (sostegno al reddito), è una forma di aiuto destinata a coloro (disoccupati) che hanno lavorato con contratto in somministrazione a tempo determinato, indeterminato o anche di apprendistato.

Possono farne domanda solo coloro che rispettano determinati requisiti. E anche l’importo (che può arrivare fino a 1.000 euro) dipende a quale categoria di “disoccupati” si appartiene.

Chi può averlo (requisiti)

Possono avere il bonus disoccupati in commento tutti i lavoratori precedentemente assunti con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato, a condizione che rispettino uno dei seguenti requisiti:

siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito – MOG) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione

siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro – MOL ai sensi dell’art. 25 CCNL Agenzie per il lavoro

25 CCNL Agenzie per il lavoro siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito – MOG) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.

Per le prime due categorie di disoccupati, il bonus SAR è pari a 1.000 euro lordi. Per la terza categoria è pari a 750 euro lordi.

Bonus disoccupati, le due modalità di domanda (istruzioni)

Il bonus disoccupati fino a 1.000 euro non è automatico. Chi ne hai requisiti e vuole averlo, deve presentare domanda.

piattaforma FTWeb. In questo caso, previa registrazione, dopo aver compilato i campi previsti e inserito i relativi allegati, bisogna scaricare e stampare il modulo di domanda, sottoscriverlo con firma autografa, scansionarlo e allegarlo a sistema nella sezione “firma della domanda”. Successivamente, bisogna cliccare su “salva” la domanda e questa in automatico viene trasmessa

in alternativa è possibile rivolgersi a uno degli Sportelli Sindacali di settore, Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp, operativi nel proprio territorio di riferimento. In tal caso sarà l’operatore di turno a fare la procedura di cui al punto precedente per conto del richiedente il bonus.

Due sono le strade percorribili, ossia:

Questi i documenti da allegare alla domanda:

documento di identità in corso di validità

codice Fiscale/Tessera Sanitaria

copia delle buste paga, rilasciate dall’Agenzia per il Lavoro, attestanti l’anzianità lavorativa (110/90 giornate o 440/660 ore maturate negli ultimi dodici mesi). È obbligatoria tra le buste paga quella di cessazione.

estratto Conto Previdenziale emesso dall’INPS dopo almeno 105 gg dalla cessazione dell’ultimo giorno di lavoro (emesso dal 106° giorno), attestante i 45 giorni di disoccupazione.

eventuali certificati di malattia, infortunio o maternità, attestanti l’inizio e la fine dell’evento sospensivo, qualora termini dopo la data di cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione.

documento riportante le coordinate bancarie “IBAN” e la titolarità del conto corrente bancario o postale del richiedente la prestazione.

In caso di dimissioni volontarie per giusta causa occorre allegare anche la documentazione rilasciata dall’INPS attestante il riconoscimento della NASPI.

Una volta presentata la richiesta, è possibile monitorane lo stato tramite il servizio “Verifica lo stato della domanda Sar” inserendo il codice fiscale del richiedente e il numero di protocollo della pratica.

Riassumendo…