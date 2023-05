“Non esiste una qualità che non abbia un costo. Più bella e rara la qualità, più alto il costo“, afferma Andrea De Carlo. Effettivamente maggiore è la qualità di un prodotto o servizio e più alto sarà il prezzo da pagare. Ne è un chiaro esempio il bollo auto il cui importo da pagare è più basso nel caso in cui si guidi determinati tipi di mezzi. In particolare le auto a metano, essendo meno inquinanti dei modelli a diesel o benzina, consentono di beneficiare di alcuni importanti agevolazioni. Ecco cosa c’è da sapere.

Tassa automobilistica: l’agevolazione nazionale per i mezzi a metano

A livello nazionale è prevista una riduzione del 75% del bollo auto rispetto alla tariffa standard a favore di coloro che guidano un auto a metano. Entrando nei dettagli, così come si evince dall’articolo 17 comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, l’importo:

“della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose: a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l’alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1 ottobre 1991, e successive modificazioni; b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall’articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39″.

Come calcolare il bollo auto sulle macchine a metano

In base alla normativa vigente, quindi, si ha diritto ad una notevole riduzione dell’importo da pagare nel caso in cui si possieda un mezzo a metano.

Piemonte per i veicoli alimentati esclusivamente a metano si ha diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Se a doppia alimentazione benzina/metano, invece, si ha diritto all’esenzione per cinque anni. A partire dal sesto anno si deve provvedere al pagamento della tassa, quest’ultima calcolata sulla base della tariffa fissa di 2,58 euro per kilowatt, a prescindere dalla categoria euro e dalla potenza. Nel caso in cui l’auto sia già dotata del dispositivo per la circolazione con gas metano prima dell’immissione in commercio il pagamento è ridotto a un quinto.

per i veicoli alimentati esclusivamente a metano si ha diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Se a doppia alimentazione benzina/metano, invece, si ha diritto all’esenzione per cinque anni. A partire dal sesto anno si deve provvedere al pagamento della tassa, quest’ultima calcolata sulla base della tariffa fissa di 2,58 euro per kilowatt, a prescindere dalla categoria euro e dalla potenza. Nel caso in cui l’auto sia già dotata del dispositivo per la circolazione con gas metano prima dell’immissione in commercio il pagamento è ridotto a un quinto. Lombardia . Chi acquista o ha acquistato un auto a metano nel 2021, 2022 o 2023, ha diritto ad un’esenzione triennale. Questo a patto che il mezzo sia di cilindrata inferiore a 100 kW, di classe Euro 6 e che si provveda al contempo a demolire un mezzo inquinante.

. Chi acquista o ha acquistato un auto a metano nel 2021, 2022 o 2023, ha diritto ad un’esenzione triennale. Questo a patto che il mezzo sia di cilindrata inferiore a 100 kW, di classe Euro 6 e che si provveda al contempo a demolire un mezzo inquinante. Campania. A partire dal 19 agosto 2020, in questa regione i mezzi M1 con motore ibrido metano/elettrico, Euro 6 e cilindrata inferiore a 2.000 cc, danno diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto per tre anni. Questo a patto di aver acquistato il mezzo per sostituire un’autovettura di categoria compresa da Euro 0 a Euro 4 da rottamare. Trascorsi tre anni, gli automobilisti interessati devono pagare un importo pari alla metà di quello dovuto per un mezzo a benzina di pari cilindrata.

Ad ogni regione il suo bollo auto

Un’agevolazione che deve essere applicata su tutto il territorio nazionale, con le regioni che possono, al massimo, estendere il beneficio.Essendo la tassa automobilistica di competenza, infatti, le amministrazioni locali possono decidere di introdurre ulteriori facilitazioni a favore dei propri cittadini. A titolo di esempio in:

Stabilire a priori quanto costa il bollo auto per le macchine a metano, quindi, non è possibile. Questo perché differisce da una regione all’altra. In linea teorica si può affermare che per calcolare l’importo della tassa automobilistica si può utilizzare la seguente formula, ovvero: Tariffa regionale x Potenza fiscale x Coefficiente ambientale. Il tutto tenendo presente delle eventuali agevolazioni messe in campo dalle amministrazioni locali. A tal fine si invita a rivolgersi agli uffici competenti della propria regione di residenza in modo tale da ottenere informazioni dettagliate in merito.