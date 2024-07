Andare in pensione con soli 10 anni di contributi è un sogno ancora realizzabile in Italia. La via maestra è quella riservata ai politici i cui privilegi sono duri a morire. Riuscire a farsi eleggere in Parlamento è, infatti, come fare un terno alla lotteria da questo punto di vista. Diversamente, per i comuni cittadini, è necessario raggiungere il requisito minimo dei 20 anni di contributi.

Il caso limite e più controverso, come detto, è quello dei parlamentari che maturano il diritto alla pensione dopo soli 4,5 anni di “lavoro”.

Deputati e senatori possono ottenere la rendita contributiva già a 65 anni. Ma se i mandati parlamentari sono più di uno, cioè con circa 10 anni di contributi versati, il diritto alla pensione scatta al compimento dei 60 anni di età.

In pensione con 10 anni di contributi

Deputati e Senatori a parte, il nostro ordinamento prevede che si possa andare in pensione con meno di 20 anni di contributi, ma non a 67 anni di età. E’ prevista infatti la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia contributiva con almeno 5 anni di contributi, ma solo dopo aver compiuto i 71 anni di età.

A questo tipo di pensione possono accedere solo coloro che hanno cominciato a lavorare a partire dal 1996 – data in cui è stato introdotto il sistema contributivo – e non coloro che sono soggetti al sistema misto o retributivo. Questi ultimi possono però avvalersi dell’opzione contributiva Dini chiedendo che la loro pensione sia calcolata interamente con il sistema contributivo. In questo caso, però, non sono sufficienti 10 anni di contributi. Ne servono almeno 15.

Invalidi e non vedenti

La normativa prevede poi la possibilità di andare in pensione con almeno 10 anni di contributi per gli invalidi, inabili e non vedenti. Si tratta di casi eccezionali, quindi non ordinari. Per gli inabili e invalidi è sufficiente aver versato 3 anni di contributi negli ultimi 5 prima della domanda di pensione a prescindere dall’età anagrafica.

51 anni di età, per le donne;

56 anni di età, per gli uomini dipendenti o donne lavoratrici autonome;

61 anni, per gli uomini lavoratori autonomi.

Mentre i ciechi e gli ipovedenti, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, possono andare in pensione con almeno 10 anni di contributi a

Anche coloro che hanno meno di 10 anni di contributi dall’insorgere dello stato di cecità (non vedenti) possono andare in pensione di vecchiaia ma i requisiti anagrafici sono più alti:

61 anni di età per gli uomini dipendenti e 66 anni se lavoratori autonomi;

56 anni di età per le donne, 61 anni se lavoratrici autonome;

Almeno 15 anni di contributi.

Esistono poi alcune casse pensionistiche professionali che concedono la pensione con soli 10 anni di contributi. Come la Cassa dei Commercialisti, quella degli Psicologi e la Cassa Forense. Nel primo caso servono almeno 62 anni di età e non aver versato contributi prima del 2004. Nel secondo caso occorre aver compiuto i 65 anni di età, mentre per gli avvocati ne servono 70.

Riassumendo…