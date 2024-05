Accedere alla Precompilata 2024 con link e senza SPID è possibile. Come canta Jovanotti con il brano Terra degli uomini: “Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c’è una soluzione e tutte le luci si accendono. Miliardi di pixel si infiammano, si muovono a ritmo di un battito, di un battito, di un battito”.

Prima o poi può capitare a tutti di dover affrontare dei problemi. In tali circostanze è importante non farsi prendere dal panico, bensì cercare di trovare la soluzione più efficiente possibile.

Un modo di fare che può rivelarsi fondamentale negli ambiti più disparati, compreso i rapporti con la burocrazia. Quest’ultima, d’altronde, si rivela essere molto spesso una vera e propria fonte di grattacapi. Riuscire a destreggiarsi tra i suoi meandri, in effetti, non è sempre semplice, soprattutto per chi ha qualche difficoltà ad utilizzare le moderne tecnologie. Lo sa bene l’Agenzia delle Entrate che puntualmente fornisce delle istruzioni chiare e precise volte ad agevolare la vita dei contribuenti.

Come accedere alla Precompilata 2024 con un link anche senza SPID

Ne sono un chiaro esempio le indicazioni disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate per accedere e compilare correttamente la dichiarazione dei redditi. In particolare, come si evince dal provvedimento del 29 aprile 2024, è possibile accedere alla precompilata:

“attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

• Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione Digitale (di seguito “CAD”);

• Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66, comma 1, del CAD;

• Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel / Fisconline), per i soggetti

titolati ad utilizzarle”.

Una volta entrati nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate è sufficiente accedere alla voce “Servizi” e scrivere nell’apposita barra di ricerca la parola “precompilata“.

Sempre sul sito dell’ente, inoltre, viene chiaramente indicato il link alla pagina da cui poter effettuare l’accesso alla dichiarazione dei redditi attraverso le proprie credenziale.

Oltre allo Spid, come sottolineato nel provvedimento poc’anzi citato, è possibile utilizzare altri metodi, come ad esempio l’identità digitale CNS. In quest’ultimo caso è possibile accedere con la smart card direttamente alla propria dichiarazione precompilata senza inserire credenziali.

Erede e presentazione della dichiarazione dei redditi di un tutelato, minore o rappresentato

Oltre a presentare la propria dichiarazione dei redditi, è possibile ad adempire a tale dovere anche per conto di un soggetto terzo, in veste di persona di fiducia, tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno o genitore.

In quest’ultimo caso è necessario possedere la delega per i servizi dell’Agenzia delle Entrate. Una volta ottenuta l’abilitazione, la persona di fiducia accede all’area riservata con le proprie credenziali, clicca sulla voce “Cambia Utenza“, inserisce il codice fiscale del soggetto che rappresenta e inizia ad agire per suo conto.

È possibile presentare la dichiarazione tramite web anche per una persona deceduta. Per accedere alla precompilata del de cuius, l’erede deve essere abilitato dall’Agenzia delle Entrate. A tal fine, come spiegato sempre sul sito dell’ente dell’Amministrazione Finanziaria :

“dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, occorre selezionare la funzione “Autorizzazioni ” presente nella voce di menu Utente “Il tuo profilo” e premere il pulsante “Erede””.

Basta inserire i dati richiesti, attendere l’accoglimento della richiesta e finalmente è possibile presentare la dichiarazione tramite web in qualità di erede.