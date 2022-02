Chi può pagare il bollo auto a rate: ecco le (poche) eccezioni alla scadenza

E’ possibile rattizzare il pagamento del bollo auto 2022?

Le casistiche in presenza delle quali, è possibile rateizzare il bollo auto sono davvero limitate.

Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il D.M. 462/98 del Ministero dell’economia e delle Finanze, all’art.1 prevede che il bollo è dovuto:

per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con motore alimentato a benzina, o a GPL o a metano, anche se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 19 ottobre 1993, n. 427, o elettrico, con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per gli autoscafi iscritti nei pubblici registri: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre.