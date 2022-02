Chi ha la 104 è esente dal pagamento del bollo auto?

Il bollo auto è una delle tasse più odiate dagli italiani, che deve essere pagato annualmente da tutti i proprietari di automobili, indipendentemente dal fatto che il veicolo circoli o meno. Ad ogni modo, non a tutti gli automobilisti spetta l’onere del pagamento di questa tassa. Il nostro ordinamento, infatti, prevede alcune esenzioni, che potrebbero spettare anche a chi usufruisce della Legge 104. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bollo auto cos’è e a chi spetta?

Il bollo auto è una tassa che generalmente viene gestita dalle Regioni. Fanno eccezione il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna per le quali la stessa è gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo registrato al PRA.

Il termine di pagamento per il bollo auto è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione della vettura.

Esenzione Bollo auto e 104, facciamo chiarezza

Come già detto in apertura, il nostro ordinamento prevede alcune categorie di esenzione del Bollo auto, tra questi potrebbe esserci anche chi usufruisce della Legge 104.

Ad essere precisi, sono esentati dal pagamento del bollo auto sia i disabili a cui è intestata l’auto sia un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

Per fruire dell’esenzione la persona con disabilità deve, solo per il primo anno, presentare la relativa documentazione.

I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi.

Articoli correlati