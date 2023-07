Cessione del credito. Nasce una nuova piattaforma, così si creano le condizioni per nuove pratiche di cessione

C’è una nuova piattaforma on line per la cessione del credito. Ad attivare la nuova iniziativa per favorire la circolazione dei crediti edilizi è TeamSystem. L’obiettivo della piattaforma è quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta di crediti fiscali. Dunque, l’impresa che ha nel portafoglio dei crediti fiscali, può cederli a un’ulteriore impresa che intende risparmiare sui contributi e sulle imposte da pagare allo Stato.

Negli ultimi mesi sono nate diverse piattaforme che hanno l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di crediti fiscali.

Di recente ad esempio è nata la piattaforma Federbonus riservata alle imprese; con importo minimo cedibile per impresa pari a 2.000.000€; il credito deve essere già presente nel cassetto fiscale al momento della richiesta. Ancora prima è stata attivata la piattaforma SiBonus. Il servizio offerto dalla piattaforma è accessibile a tutti i cittadini, imprese e enti privati dotati di credenziali SPID/CIE/CNS interessati a vendere o acquistare crediti di imposta da: Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, Bonus ristrutturazioni.

E’ notizia della scorsa settimana che l’azienda TeamSystem ha attivato una nuova piattaforma on line per la cessione del credito.

La piattaforma è stata pensata per (fonte TeamSystem):

Queste le indicazioni riportate sul portale TeamSystem.

L’attivazione del portale è stata resa nota con apposito comunicato stampa.

Come si legge nel comunicato stampa:

TeamSystem – tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – ha lanciato la piattaforma TeamSystem Crediti Fiscali, per offrire a tutti i potenziali cedenti e cessionari un marketplace digitale in cui incontrarsi e poter scambiare l’accesso alle detrazioni fiscali sotto forma di credito d’imposta con liquidità immediata per gestire i bisogni del proprio business. L’obiettivo della piattaforma TeamSystem Crediti Fiscali è quindi quello di mettere in contatto le aziende che abbiano accumulato crediti fiscali per interventi legati a bonus edilizi o energetici e che desiderino ottenere liquidità con le imprese (di qualsiasi settore) che vogliano acquistare a sconto crediti d’imposta da portare in compensazione con debiti fiscali ottenendo un rendimento molto competitivo della liquidità impiegata.