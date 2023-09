Decine di miliardi di crediti incagliati: imprese e privati attendono di sapere e se quando ripartirà la cessione del credito. Ottobre 2023 sarà il mese della riapertura della liquidità di Poste. Nel frattempo poche le banche che hanno ripreso le pratiche, a cui si aggiungono alcune piattaforme di intermediazione.

Cessione del credito ottobre 2023, tre le alternative a confronto: Poste, banche e piattaforme

Dunque tre le soluzioni possibili per la cessione del credito a ottobre 2023. Ma, lo diciamo subito, con diversi paletti che di fatto limitano l’accesso solo ad alcuni fortunati. E il resto? Si guarda con (poca?) speranza al 2024 per capire le sorti del Superbonus il prossimo anno.

Ultimissime sulla cessione Poste: c’è una data di ripartenza per ottobre 2023?

La notizia della riapertura della cessione presso Poste a ottobre 2023 ha suscitato molto interesse. Anche in questo caso però, per frenare facili entusiasmi, è utile conoscere i requisiti di accesso e le condizioni.

L’opportunità vale solo per i soli clienti privati, per prime cessioni di importo massimo cedibile di 50 mila euro

Sfumata invece la piattaforma Enel X per acquisire crediti fiscali certificati come certi, liquidi e esigibili da un primo cessionario, per poi trasferirli a terzi in base al loro calendario di scadenze fiscali. L’idea promossa dal Governo ma abbandonata sarebbe servita per compensare o ottenere il rimborso delle imposte.

Banche che accettano la cessione del credito: costi e condizioni

Pochi istituti si sono mossi in anticipo rispetto a Poste: Intesa Sanpaolo tra le prime. Alcuni si stanno muovendo ma non hanno ancora reso noto con quali requisiti e a quali condizioni.

Cessione del credito Intesa Sanpaolo

Il Gruppo Intesa ha aperto un duplice canale: piattaforma privata e intermediazione tramite Deloitte.

Due le alternative:

liquidità al completamento dei lavori e del passaggio del credito nel cassetto fiscale della banca;

al completamento dei lavori e del passaggio del credito nel cassetto fiscale della banca; cessione credito progressiva allo stato di avanzamento lavori per cantieri aperti.

La strategia è quella di ampliare capienza grazie alle ricessioni in modo da poter aprire alle nuove.

Cessione del credito Unicredit

Diversi i paletti anche per la cessione a Unicredit. L’acquisto è riservato a crediti:

maturati per spese sostenute nel 2022 (lavori completati)

di importo compreso tra 10 mila e 600 mila euro

provvisti di codice identificativo univoco

esclusivamente appartenenti ai propri clienti cessionari Partite IVA (in possesso di asseverazioni, attestazioni e visto di conformità per tutte le tipologie di intervento)

(in possesso di asseverazioni, attestazioni e visto di conformità per tutte le tipologie di intervento) derivanti da sconto in fattura

Cessione del credito 2023: banche a passo lento e con ripensamenti

In molti casi le informazioni però per chi vuole rivolgersi alla banca per la cessione del credito 2023 sono confuse.

Sparkasse, dopo una breve riapertura, ha già richiuso i rubinetti. BPER Banca ha avviato accordi per dare spazio a nuova capienza. Anche Credit Agricole si starebbe adoperando in tal senso.

Da Banco BPM si è espresso a favore della riapertura.

Piattaforme per la cessione del credito 2023 operative

In questo contesto dal quadro normativo confuso si inseriscono operatori intermediari per l’incontro di domanda e offerta.

Finanza.Tech,

SiBonus,

Girocredito,

Innova Credit,

FederBonus.

Riassumendo

Tre le strade percorribili per la cessione del credito a ottobre 2023: