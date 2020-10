Cessione del credito, finanziamento per i lavori e asseverazione tecnica: il pacchetto MPS per il 110

Nell’articolo dedicato al confronto delle offerte per la cessione del credito delle diverse banche, avevamo presentato anche le condizioni di Monte Paschi di Siena (MPS), tra le prime a rendere noto il pacchetto 110. In questi ultimi giorni la filiale toscana ha aggiornato la proposta con una parte commerciale, aggiungendo all’acquisto del credito anche un finanziamento per i lavori e assistenza nelle fasi della pratica e nella progettazione. Quest’ultima include supporto per l’asseverazione tecnica, necessaria per certificare la conformità dei lavori agevolati.

Cessione del credito: l’offerta della banca MPS

Come altri istituti, anche Monte Paschi ha differenziato le condizioni in base alla natura del richiedente la cessione del credito:

se il cedente è una persona fisica o un condominio l’acquisto sarà riconosciuto a 103 euro per ogni 110 euro di credito di imposta;

se il richiedente è un’impresa, la banca riconosce 101 euro per ogni 110 euro di credito di imposta.

Le percentuali di cui sopra si riferiscono al bonus 110 che, come sappiamo, è recuperabile in 5 anni per intero. Per le detrazioni in dieci anni (ad esempio il bonus ristrutturazioni) ogni 100 euro la banca ne riconosce 80.

Non solo acquisto del credito: finanziamenti e assistenza tecnica e nei documenti

Il pacchetto 110 di MPS include anche supporto nella pratica dei lavori trainanti. E’ possibile richiedere un finanziamento specifico per gli interventi, che sarà inglobato con la cessione del credito d’imposta alla Banca.

Monte dei Paschi intende utilizzare una piattaforma per la gestione delle pratiche finalizzate all’acquisto dei crediti d’imposta in cui i clienti potranno interagire con la banca online.

Tre sono i principali canali di assistenza:

chiarimenti su tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa; servizio di advisory, fornito da EY, per il rilascio del visto di conformità; guida all’asseverazione tecnica che certifica il perfezionamento dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute.