Per i privati (che siano singoli proprietari o condomini ma anche per le imprese edili) la via del Superbonus con cessione del credito appare ormai tracciata come tortuosa e in salita. Anche quando le possibilità si riaprono, per alcuni lavori almeno, resta il timore di restare con le impalcature montate e i lavori non terminati o, peggio ancora, di dover pagare di tasca propria per gli interventi del 110. In questo clima di incertezza e sfiducia, il settore resta paralizzato. Per fortuna ci sono però anche realtà solide che hanno deciso di aprire una nuova strada. Vediamo meglio come funziona la cessione del credito che Credit Agricole ha concesso al gruppo Gibus per i prossimi 4 anni.

Cessione del credito: Credit Agricole e Gibus trovano la strada per ripartire

Un accordo per la ri cessione del credito con la banca: un canale preferenziale e diretto tra il fornitore e l’istituto di credito.

In questo modo privati committenti e imprese esecutrici tornano ad avere accesso alla cessione del credito senza esporsi in prima persona.

Tra le prime a muoversi in questo senso c’è Gibus, azienda specializzata nel settore delle schermature solari ma non solo. Il Gruppo ha siglato un accordo con Credit Agricole Italia per la ricessione dei crediti in un’ottica di riqualificazione energetica. Una garanzia di intesa per almeno quattro anni. La cessione dei crediti da Gibus a Credit Agricole Italia avverrà tramite piattaforma Deloitte.

Lo sconto in fattura lo fa direttamente il fornitore

Gibus negli anni ha sempre posto molta attenzione non solo alla qualità dei prodotti, ma anche alle soluzioni innovative per facilitare i pagamenti. In modo da rendere accessibili certi interventi anche a chi sul momento non dispone di liquidità.

L’ultima notizia in ordine temporale riguarda appunto questo accordo siglato con Credit Agricole Italia. Già prima però era stato proposto il finanziamento Easy Gibus per il bonus ristrutturazione 50%. Un modo per accedere allo sconto in fattura per vie traverse. In pratica al cliente viene richiesto il pagamento di metà prezzo della schermatura. La parte restante invece si può pagare a rate di pari passo con la detrazione fiscale.