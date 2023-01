“Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla, se non risponde più ai tuoi desideri“, affermava Rita Levi-Montalcini. Niente, d’altronde, è immutabile. Anzi i cambiamenti sono all’ordine del giorno nella vita di tutti noi. A partire dalla sfera privata fino ad arrivare a quella lavorativa, sono davvero tante le novità che si palesano davanti ai nostri occhi, ritrovandoci a dover fare i conti con le relative conseguenze.

Non sempre, purtroppo, siamo gli artefici del nostro destino. Anzi, spesso sono alcuni fattori esterni a condizionare la nostra vita e il nostro modus operandi. In particolare ad avere delle ripercussioni non indifferenti sulle nostre esistenze sono i vari adempimenti burocratici. Quest’ultimi, infatti, si rivelano essere spesso particolarmente lunghi e tortuosi, da portare con sé dei dubbi.

Se la cessione del credito diventa pagabile: cosa cambia

Ne sono una chiara dimostrazione le incertezze sul Superbonus 110% che hanno portato diversi istituti di credito a non accettare le nuove pratiche di cessione del credito. Proprio soffermandosi su quest’ultime, a breve potrebbero essere introdotte delle importanti novità. Entrando nei dettagli, l’Eurostat starebbe pensando di cambiare la classificazione dei crediti sui bonus edilizi da “non pagabili” a “pagabili”.

Questo rispetto alle opzioni adottate dall’esecutivo italiano in base alla normativa europea in vigore.

La risposta del sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze

Una decisione che, se dovesse essere presa, porterebbe con sé dei cambiamenti non indifferenti. In particolare questo passaggio potrebbe comportare un

A porre l’attenzione su tale vicenda ci ha pensato Francesco Maria Rubano di Forza Italia, nel corso di un’interrogazione in Commissione Finanze della Camera.

A tale quesito ha fornito una risposta la sottosegretariache ha fatto sapere che sono in fase di svolgimento delle interrogazioni train merito alla contabilizzazione dei bonus edilizi.

Quest’ultimi, viene ricordato, sono al momento considerati come pagabili e per questo motivo portati a riduzione delle entrate dello Stato. Entrando nei dettagli, sempre la sottosegretaria ha quindi spiegato che: