Centri Commerciali, ricorso a Tar su ordinanze Lombardia e Piemonte

Il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (Cncc) si schiera contro le chiusure domenicali. Il Consiglio ha presentato due ricorsi ai Tar delle Regioni Lombardia e Piemonte contro la decisione di chiudere i centri commerciali nei fine settimana. I ricorsi promossi dall’Associazione sono stati sottoscritti da operatori che rappresentano 120 strutture associate presenti in Lombardia e Piemonte. Esse contano un totale di 5.263 attività e 98.407 occupati, di cui 73.793 diretti.

Alla luce dell’impegno e della massima collaborazione che l’intero settore ha dimostrato dall’inizio della pandemia, il Cncc, in rappresentanza dell’intera filiera dei centri commerciali (proprietari, gestori, negozianti, fornitori di beni e servizi), ha valutato necessaria un’azione legale per chiedere l’annullamento dei provvedimenti di chiusura. Anche al fine di tutelare i lavoratori e gli operatori del settore, gravemente colpiti dalle due ordinanze regionali che prevedono la chiusura dei centri commerciali nel weekend.

Centri Commerciali contro decisione delle Regioni

Per il Cncc tali provvedimenti, illegittimi ed emanati senza un preventivo confronto con il settore, sono infatti ingiustificati. Va infatti considerando che i centri commerciali non solo hanno sempre rispettato i protocolli emanati dal Governo e dalle Regioni, ma hanno anche elaborato protocolli specifici. Misure ancora più stringenti per garantire un livello di sicurezza molto elevato, sia per il pubblico, che per il personale delle strutture commerciali. Procedure che hanno fatto sì che non si verificasse, su tutto il territorio nazionale, alcun focolaio all’interno dei centri commerciali.

I Centri Commerciali sono sicuri

Le ordinanze imposte dalle Regioni Lombardia e Piemonte hanno già generato un drastico calo degli ingressi giornalieri e andranno ad aggravare ulteriormente sull’attività delle strutture. Esse accrescono in maniera ingiustificata i timori sulla reale sicurezza dei centri commerciali, generando un impatto negativo anche sugli afflussi e sulle vendite nei giorni infrasettimanali.

E vanificando gli ingenti investimenti e gli sforzi compiuti finora per garantire la tutela di clienti e lavoratori che operano in questi luoghi.

Il settore del commercio, pilastro portante dell’economia, continua a scontare i gravissimi danni derivanti dalle chiusure obbligate dei mesi scorsi e ad essere sottoposto a severe limitazioni regionali. Le quali, oltre ad aggravare l’attuale condizione del settore rendono ancora più difficile la sua ripresa. Incrementando la disparità di trattamento rispetto sia al commercio “on line”. Commercio già favorito dai vantaggi derivanti da diverse condizioni fiscali.

Provvedimenti regionali miopi

I provvedimenti regionali, prosegue il Cncc, dimostrano quindi una evidente sottovalutazione dei danni che sono in grado di provocare alle economie locali. La Lombardia e il Piemonte rappresentano infatti le Regioni più significative a livello nazionale per presenza di strutture. E a causa di queste ordinanze, andranno incontro a considerevoli cali di fatturato. Nel solo weekend, infatti, si registrano introiti pari al 30% del fatturato settimanale; con conseguente possibile impatto sulle migliaia posti di lavoro che potrebbero essere messi a rischio.

Rischio contagio basso nei centri commerciali

Nonostante le azioni legali intraprese, considerate necessarie per tutelare le persone che operano in questo settore e le loro famiglie, il Cncc, in coerenza con lo spirito di collaborazione e di attenzione alle problematiche sanitarie collegate all’epidemia del Coronavirus, auspica che si possa aprire al più presto un dialogo costruttivo con le Istituzioni locali e nazionali.

Il Cncc ritiene, infatti, che l’unico modo per affrontare in maniera efficace questa fase della pandemia sia la creazione di tavoli di confronto con le singole Regioni e con il Governo. Discussioni volte a trovare soluzioni condivise e nell’interesse di tutti, che concilino e esigenze della salute pubblica e quelle del settore e dei suoi occupati.