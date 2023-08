Come sapere se sei ufficialmente in pensione

Tra quando si fa la domanda di pensione e quando sarà pagato il primo assegno mensile (primo cedolino pensione) passa un po’ di tempo. Ci sono le c.d. finestre. Ossia il periodo di tempo che passa tra il momento in cui si sono maturati i requisiti per il pensionamento e quello in cui la pensione stessa inizia a decorrere.

Ma vediamo come sapere se quando si è ufficialmente in pensione.

Sicuramente che si è riusciti ad andare in pensione lo si viene a sapere quando l’INPS risponde con l’accoglimento o rigetto della domanda. Se ci sono i requisiti, certamente la domanda è accolta. In caso di rigetto sarà indicata la motivazione.

Il pagamento della prestazione è mensile

Per chi fa domanda di pensione, l’ufficialità di essere in pensionamento è quando si riceve il primo pagamento della prestazione.

E’ possibile saperlo consultando il cedolino pensione. Nel momento in cui è online il primo cedolino significa che l’INPS ha liquidato la richiesta e sta iniziando a pagare l’assegno mensile.

La pensione è pagata con accredito su IBAN o in contanti direttamente alla posta a seconda della scelta fatta dal pensionato.

L’accredito avviene il giorno 1 del mese. Quindi, ad esempio, il 1° settembre ci si vedrà accreditare la pensione del mese stesso.

Per chi, invece, riscuote la pensione in contanti direttamente alla posta, la pensione è ritirata seguendo il calendario suddiviso per iniziali del cognome e reso pubblico dalle poste stesse.

Quando la pensione è ufficiale: il primo cedolino pensione

Il cedolino pensione è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare.

E’ consultabile tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’INPS stesso.

Nel momento, dunque, in cui il soggetto troverà online sul sito INPS il suo primo cedolino significa, come detto, che può considerarsi ufficialmente un pensionato italiano.

Il servizio di consultazione cedolino è accessibile dal sito INPS con credenziali SPID, CIE (carta identità elettronica) o CNS (carta nazionale servizi).

L’area dedicata permette non solo di consultare il documento per ogni mese dell’anno, ma offre anche un’altra serie di servizi, quali ad esempi:

Confronta cedolini

Gestione deleghe sindaci

Comunicazioni al pensionato

Cessione del Quinto

Riepilogo Dati Anagrafici e di Pagamento

Certificato di pensione (c.d. Modello Obis/M)

Conguagli IRPEF

Ecc.

Riassumendo…