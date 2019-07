Casa a 1 euro e tasse al 7%: in Sicilia il piano per ripopolare i borghi storici

Continua il progetto di investimento in Sicilia per ripopolare i borghi storici. Dopo Salemi, Gangi, Sambuca e Novara di Sicilia, ora è la volta di Saponara. Anche qui spuntano offerte di in vendita le case a 1 €. La Regione ha finanziato 26 milioni per la ristrutturazione, per la messa in sicurezza e per la riqualifica dei piccoli comuni. A questo si aggiunge la novità dell’Agenzia delle Entrate di agevolare il trasferimento dall’estero al sud Italia con una flat tax.

Come ha spiegato Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, questo obiettivo è tra quelli primari del programma del governo. Ci sono borghi siciliani che possiedono un grande valore a livello “monumentale, artistico e architettonico e necessitano di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza”. I 26 milioni sono destinati a mettere in sicurezza, riqualificare e, si spera, ripopolare, alcuni comuni con meno di 15 mila abitanti.

Sono più di 140 i Comuni piccoli e di medie dimensioni rientranti nelle due aree di intervento “A”e “B” del Programma pubblicato sul sito istituzionale della Regione siciliana e sulla GU.

Ecco dove si può comprare casa ad 1 euro e pagare il 7% di tasse sugli stipendi e le pensioni. Basterà ad evitare lo spopolamento di alcuni borghi storici del Sud Italia?

Il Bando mira alla “predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l’accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei comuni della Regione siciliana”.

