Cartelle pagamento, assistenza in videochiamata ad ampio raggio

Chi ha necessità di chiarimenti o altro su una cartella di pagamento proveniente da Agenzia Entrate Riscossione, non avrà più necessità di doversi recare “fisicamente” in sede. Sarà possibile farlo comodamente da casa o altrove, grazie al servizio “gratis” di videochiamata.

Il servizio oltre che dialogare permette anche di prenotare un appuntamento. Per ora è attivo, tuttavia, solo in alcune Regioni. Ben presto si allargherà a tutte.

Ecco dove è per ora attivo:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Emilia Romagna

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Toscana

Trentino Alto Adige

Valle d’ Aosta

Veneto.

Ad queste regioni si aggiungono gli ambiti provinciali di Brescia, Milano, Roma.

Cartelle di pagamento, cosa si può fare in videochiamata

Il servizio consente di prenotare direttamente dal pc, smartphone o tablet, un appuntamento on-line in videochiamata con un operatore oppure presso la rete sportelli presente sul territorio.

Lo “sportello online” in videochiamata consente poi di relazionarsi con Agenzia delle Entrate Riscossione in tempo reale, con la possibilità di svolgere le stesse operazioni disponibili allo sportello fisico, come ad esempio

informazioni

assistenza per richieste di rateizzazioni cartelle di pagamento, sospensione cartelle di pagamento rimborso.



Consentito anche lo scambio di documentazione firmata digitalmente.

Il servizio è attivo altresì per gli intermediari fiscali abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) che possono prenotare un appuntamento on-line in videochiamata per gestire una pratica dei clienti che li hanno delegati a operare su EquiPro.