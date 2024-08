Con la chiusura dell’anno scolastico 2023/2024 ormai alle spalle, gli insegnanti italiani si preparano per l’inizio del nuovo anno scolastico 2024/2025, previsto per settembre. Un appuntamento essenziale che molti docenti non devono dimenticare durante il mese di agosto è la scadenza dell’utilizzo della Carta del Docente, un beneficio economico cruciale per la loro formazione professionale e aggiornamento.

Cos’è la Carta del Docente?

La Carta del Docente è un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione italiano, volta a supportare gli insegnanti di ruolo nelle scuole pubbliche con un bonus annuale di 500 euro.

Carta del docente: destinatari

Questa somma è destinata a sostenere l’aggiornamento e la formazione continua dei docenti, promuovendo l’acquisto di strumenti e risorse utili per migliorare le proprie competenze didattiche e professionali.

Da non confondere con la carta dedica a te (detta anche social card 500 euro), la carta del docente è riservata agli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, delle istituzioni scolastiche. Tuttavia, il beneficio si estende anche a diverse altre categorie di insegnanti, tra cui:

Docenti in periodo di formazione e prova: Anche gli insegnanti che stanno completando il periodo di formazione e prova possono usufruire della carta per la loro crescita professionale.

Insegnanti dichiarati inidonei per motivi di salute: Gli insegnanti che non possono svolgere il loro lavoro a causa di motivi di salute, ma che mantengono la loro posizione di ruolo, sono inclusi tra i destinatari.

Docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati: Questa categoria include gli insegnanti che operano in posizioni temporanee o con ruoli diversi dal normale insegnamento.

Insegnanti nelle scuole all’estero e nelle scuole militari: Gli insegnanti che lavorano in scuole italiane all’estero o in istituti militari possono anch’essi beneficiare della Carta del Docente.

Scadenza e acquisti

Ad oggi, 7 agosto 2024, non è ancora disponibile la richiesta per la Carta del Docente relativa all’anno scolastico 2024/2025.

Tuttavia, è essenziale che i docenti utilizzino il bonus dell’anno precedente, 2023/2024, entro il. Questo perché la Carta del Docente segue una scadenza annuale, e l’importo assegnato per un determinato anno scolastico deve essere utilizzato entro la fine di agosto dell’anno successivo.

La Carta del Docente offre una vasta gamma di possibilità per l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti. Di seguito sono elencati alcuni modi in cui i docenti possono impiegare il bonus:

Acquisto di libri e testi : Gli insegnanti possono acquistare libri, testi e riviste, anche in formato digitale, che contribuiscono al loro aggiornamento professionale.

: Gli insegnanti possono acquistare libri, testi e riviste, anche in formato digitale, che contribuiscono al loro aggiornamento professionale. Acquisto di hardware e software : La carta può essere utilizzata per l’acquisto di strumenti tecnologici come computer, tablet e software educativi, essenziali per integrare l’uso delle tecnologie digitali nell’insegnamento.

: La carta può essere utilizzata per l’acquisto di strumenti tecnologici come computer, tablet e software educativi, essenziali per integrare l’uso delle tecnologie digitali nell’insegnamento. Iscrizione a corsi di aggiornamento e qualificazione : I docenti possono iscriversi a corsi organizzati da enti accreditati dal Ministero dell’Istruzione per migliorare le loro competenze professionali.

: I docenti possono iscriversi a corsi organizzati da enti accreditati dal Ministero dell’Istruzione per migliorare le loro competenze professionali. Iscrizione a corsi universitari : La Carta del Docente copre anche l’iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, oltre a corsi post-lauream e master universitari inerenti al profilo professionale dell’insegnante.

: La Carta del Docente copre anche l’iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, oltre a corsi post-lauream e master universitari inerenti al profilo professionale dell’insegnante. Accesso a eventi culturali : I titoli di ingresso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, musei, mostre ed eventi culturali sono inclusi tra le spese ammissibili.

: I titoli di ingresso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, musei, mostre ed eventi culturali sono inclusi tra le spese ammissibili. Iniziative del piano triennale dell’offerta formativa: Gli insegnanti possono utilizzare la carta per attività che fanno parte del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, noto anche come Buona Scuola.

Dove utilizzare la carta del docente

Le strutture, gli esercenti e gli enti di formazione, sia fisici che online, dove è possibile utilizzare la Carta del Docente, sono elencati sul sito ufficiale della Carta del Docente.

Gli insegnanti possono consultare queste risorse per pianificare l’utilizzo del bonus in modo efficace e ottimale.

È importante notare che le risorse non utilizzate entro la scadenza del 31 agosto torneranno nel fondo generale, incrementando così le disponibilità per l’anno scolastico successivo, 2024/2025. Questo meccanismo assicura che i fondi non spesi possano continuare a supportare il miglioramento e l’aggiornamento continuo del personale docente.

