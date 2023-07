Carta dedicata a te, in quali negozi alimentari conviene spendere

La carta dedicata a te in arrivo per le famiglie italiane potrà essere utilizzata presso tutti i negozi che vendono generi alimentari. Ci sono alcuni negozi, tuttavia, in cui sarà più conveniente spendere.

Vediamo quali sono e il perché.

La carta dedicata a te (detta anche carta acquisti) è una carta elettronica che funziona come una normale Postepay. Destinatari sono le famiglie con almeno tre componenti. E’ altresì necessario che:

il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 15.000 euro

tutti i componenti del nucleo siano iscritti all’anagrafe della popolazione residente (anagrafe comunale).

nessun componente sia già fruitore di altre misure di sostegno (ad esempio reddito di cittadinanza, mobilità, cassa integrazione, NASPI, ecc.).

Arriverà direttamente una comunicazione a casa da parte del comune di residenza su dove e come ritirarla. In particolare, dette comunicazioni sono partire dal 18 luglio 2023 e la carta si dovrà ritirare alla posta. L’elenco dei beneficiari è stato formato dall’INPS direttamente, senza necessità di fare alcuna domanda.

Solo generi alimentari di prima necessità

Al momento del ritiro la carta dedicata a te avrà ricaricato l’importo di 382,50 euro. Si tratta di una somma una tantum. Potrà essere utilizzata solo per acquistare beni alimentari di prima necessità, tra quelli di cui al seguente elenco:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla.

Si tratta della lista riportata all’allegato 1 del decreto interministeriale del 18 aprile 2023. Come si può notare mancano alcuni beni (come ad esempio il pescato surgelato) e mancano gli alcolici di qualsiasi tipo.

Carta dedicata a te, dove conviene spendere

In merito all’utilizzo, è necessario che il primo acquisto si faccia entro e non oltre il 15 settembre 2023. Laddove la carta dedicata a te non è utilizzata almeno una volta entro questa data, poi sarà automaticamente disattivata e non più utilizzabile. Le risorse torneranno nella disponibilità dell’INPS che le assegnerà ad altri beneficiari.

Gli acquisti possono essere fatti in tutti i negozi commerciali che vendono generi alimentari e abilitati al circuito Mastercard. Tuttavia, grazie a delle convenzioni, stipulate con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ci sono negozi in cui se si acquista con la carta dedicata a te scattano sconti del 15% (ulteriori rispetto agli sconti ordinari praticati dal negozio stesso).

L’elenco di questi esercizi commerciali (appartenenti alla grande distribuzione) è consultabile alla pagina dedicata del MASAF stesso.

