Carta dedicata a te, perché non arriva anche con ISEE sotto 15.000 euro

Molti stanno ricevendo la comunicazione dal comune di residenza per il ritiro (alla posta) della carta dedicata a te. Si tratta dei nuclei familiari composti da almeno tre componenti e con ISEE non superiore a 15.000 euro.

In redazione ci arrivano richieste di chiarimento in merito. Molti lettori, infatti, ci dicono che nonostante ISEE sotto i 15.000 euro e nonostante siano formati dal almeno tre componenti, non hanno ricevuto alcuna comunicazione. Ci fanno presente anche che altri loro conoscenti, nella stessa situazione, invece hanno ricevuto la carta.

Ci viene, quindi, chiesto di capire il perché di questa discriminazione.

Una panoramica generale

I motivi per i quali, anche con ISEE sotto i 15.000 euro non si è destinatari della carta dedicata a te possono essere diversi.

Innanzitutto, ricordiamo che parliamo di una carta i cui destinatari sono stati individuati direttamente dall’INPS che poi ha girato le liste ai comuni. Questi ultimi, dal 18 luglio 2023, hanno iniziato ad inviare ai destinatari una comunicazione che li informa su dove e come ritirala.

La carta si ritira alle poste e ha sopra ricaricato l’importo di 382,50 euro. Un importo che si può spendere solo per acquistare beni alimentari di prima necessità tra quelli inclusi nell’elenco dell’allegato 1 decreto interministeriale 18 aprile 2023.

Bisogna usarla almeno una volta entro il 15 settembre 2023 altrimenti si disattiva. L’importo è una tantum e la carta non può essere ricaricata e nemmeno usata per prelevare in contanti. La spesa la si può fare presso i negozi del circuito MasterCard.

Carta dedica a te, a chi arriva a parità di condizioni?

La normativa di riferimento dice che la carta acquisti spetta ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro.

il nucleo familiare sia composto da almeno tre componenti

tutti i componenti del nucleo familiare devono essere iscritti nell’anagrafe comunale

nessun componente del nucleo deve risultare già percettore di altre misure di sostegno, come il reddito di cittadinanza, la NASPI, ecc.

Inoltre è necessario che:

Come detto per averla non è stato necessario presentare domanda. L’INPS ha formato le liste. Tali liste sono state formate secondo un criterio di priorità e fino ad esaurimento risorse In dettaglio:

prima i nuclei familiari col almeno tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009

poi i nuclei familiari con almeno tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005

infine, i nuclei familiari composti da almeno tre componenti.

A parità di condizioni, la priorità è data ai nuclei familiari con ISEE più basso.

Ecco spiegati i motivi per cui, anche con ISEE sotto i 15.000 euro, la carta dedicata a te non arriverà.

Riassumendo