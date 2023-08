Carta dedicata a te, fino a quando si può usare?

Certo non sono tanti 382,50 euro ma nemmeno pochi. Consentono di fare la spesa almeno per un mese. E’ l’importo disponibile sulla carta dedicata a te (detta anche carta acquisti) che è stata distribuita ai nuclei familiari con almeno tre componenti e con ISEE non superiore a 15.000 euro.

Funziona come una normale carta elettronica. Quindi, quando si usa per fare la spesa il pagamento si fa tramite POS digitando il codice PIN abbinato alla carta stessa.

Per averla non è stato necessario presentare domanda. I beneficiari sono stato individuati direttamente dall’INPS che li ha messi a disposizione dei comuni. Questi ultimi, hanno poi informato i destinatari di recarsi alla posta per il ritiro.

Dalla carne ai surgelati, cosa si può comprare

Quando il beneficiario ha ritirato la carta dedicata a te l’ha trovata già ricaricata dell’importo di 382,50 euro. La si può utilizzare solo per acquistare, presso tutti i negozi del circuito MasterCard, beni alimentari di prima necessità ricadenti tra quelli elencati allegato 1 del decreto interministeriale del 18 aprile 2023.

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla.

Carta dedicata a te, fino a quando la posso usare?

Si tratta, ad esempio, dei seguenti prodotti:

Chi ha ricevuto la carta dedicata a te deve tenere in mente una data particolare, ossia il 15 settembre 2023.

La norma, infatti, dice che la carta deve essere utilizzata almeno una volta entro questa data.

Se non si rispetta tale vincolo, il credito presente sulla carta si azzera e si perde il beneficio. E risorse tornano nella disponibilità dell’INPS che potrà riassegnarle ad altri soggetti.

Se da un lato è prevista una data specifica entro cui fare almeno un acquisto, dall’altro non è indicato alcun periodo di validità. Questo significa che, una volta fatto il primo acquisto (entro il 15 settembre 2023) poi la carta acquisti avrà durata illimitata. Quindi, se c’è ancora saldo disponibile, ad esempio, si potrà utilizzare anche nel 2024.

Si tenga presente che la carta non è ricaricabile e non è possibile, con essa, fare prelievi in contanti del saldo disponibile.

Riassumendo…