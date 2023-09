Carta dedicata a te, ancora pochi giorni per non perderla

Ancora pochi giorni a disposizione per attivare la carta dedicata a te (nota anche come carta risparmio spesa). Se non si procede entro la data indicata, la carta sarà disattivata e le risorse torneranno nella disponibilità del fondo per essere distribuite a nuovi beneficiari in graduatoria.

Parliamo della misura di aiuto (382,50 euro una tantum) che il legislatore ha voluto riservare ai nuclei familiari con almeno tre componenti e con ISEE non superiore a 15.000 euro.

Per averla non è stato necessario presentare domanda. I nuclei destinatari sono stati individuati in automatico dall’INPS che poi li ha comunicati ai comuni di residenza. Ogni comune ha inviato una comunicazione ai destinatari invitandoli a ritirare la carta all’ufficio postale.

Solo beni alimentari di prima necessità

La carta dedicata a te funziona come una classica Postpay. A differenza di quest’ultima, tuttavia, non si può usare per acquistare qualsiasi tipo di bene o servizi.

La carta risparmio può, infatti, essere utilizzata solo per acquistare beni alimentari di prima necessità. E anche in tale ambito il legislatore ha circoscritto il cerchio. L’utilizzo è solo per acquistare quei beni rientranti nell’elenco di cui all’allegato 1 decreto interministeriale del 18 aprile 2023, ossia:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla.

Carta dedicata a te, ancora pochi giorni per il primo acquisto

La si può usare presso tutti i negozi del circuito Mastercard. Quando ritirata l’importo ricaricato è di 382,50 euro. La carta dedicata a te non si può utilizzare per prelievo in contante e non può essere ricaricata. È possibile, comunque, verificarne il saldo facendo l’estratto presso sportelli ATM (digitando il relativo codice PIN fornito al momento del ritiro).

Ad ogni modo possiamo dire che la carta dedicata a te ha una scadenza, nel senso che deve essere utilizzata almeno una volta entro una certa data, altrimenti è annullata. Tale data è stabilita al 15 settembre 2023.

Pertanto, entro tale giorno chi ha la carta deve almeno fare un acquisto. Se non lo fa, vedrà il saldo azzerarsi e la carta non utilizzabile.

Intanto, qualche settimana fa l’INPS ha annunciato la distribuzione di altre carte risparmio. Si tratta di un residuo numero di carte pari a 5.520 che interessano 638 comuni (Messaggio INPS n. 3005 del 24 agosto 2023).

