Carta acquisti, non arriverà prima di questa data

La carta acquisti prevista dalla legge di bilancio 2023 ha le sue regole e i suoi tempi. Chi ne ha diritto non dovrà fare alcuna domanda per averla. Dovrà semplicemente andare a ritirarla in Posta quando arriverà la comunicazione dal comune.

Infatti, i destinatari saranno individuati automaticamente dall’INPS e consolidati dai Comuni. Di mezzo c’è anche il ruolo di Poste Italiane per la distribuzione. La carta è gestita da Postpay e funziona come una ricaricabile.

Si tratta di una sorta di buono spesa del valore una tantum di 382,50 euro. E’ per nucleo familiare con ISEE (in corso di validità al 18 maggio 2023) non superiore a 15.000 euro.

Disciplinata dal decreto interministeriale del 18 aprile 2023, non spetta ai nuclei familiari in cui ci sono già soggetti che beneficiano di misure di sostegno (reddito di Cittadinanza, reddito di inclusione, NASPI e DIS-COLL, indennità di mobilità, cassa integrazione, ecc).

Per quali acquisti

La carta acquisti si potrà utilizzare solo ed esclusivamente per acquistare beni alimentari di prima necessità presso esercizi commerciali convenzionati all’iniziativa.

Sono esclusi gli alcolici di qualsiasi genere. Non è permesso prelevare in contanti.

Nello specifico i beni acquistabili sono quelli rientrati nell’elenco di cui all’allegato 1 del menzionato decreto interministeriale del 18 aprile 2023, ossia:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla.

Prima di questa data non arriva la carta acquisti

Come anticipato, l’arrivo della nuova carta acquisti sarà automatico. Non c’è da fare alcuna domanda. Bisogna solo eventualmente aspettare la comunicazione da parte del comune che indicherà come e dove andare a ritirarla in Posta.

C’è una data prima della quale la carta è certo che non arriverà. E’ il 18 luglio 2023. Questo è, infatti, il giorno dal quale i comuni cominceranno ad inviare le comunicazioni ai destinatari. E’ la data indicata nel calendario che l’INPS ha predisposto per l’erogazione di questo aiuto. Ossia il calendario riportato Messaggio INPS n. 2373 del 26 giugno 2023.

Ricordiamo anche che il primo acquisto deve essere fatto entro il 15 settembre 2023, altrimenti poi la carta acquisti sarà disattivata.

Riassumendo…