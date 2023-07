Carta acquisti, arriva anche se faccio ISEE adesso?

Da domani, 18 luglio 2023, i comuni inizieranno a inviare la comunicazione che informa i cittadini di essere tra i destinatari della nuova carta acquisti, detta anche “carta dedicata a te”. Una comunicazione che non arriverà a tutti ma solo a coloro che, avendone i requisiti, sono stati individuati dall’INPS come beneficiari.

Uno dei requisiti è quello di avere un ISEE non superiore a 15.000 euro. Qualcuno ci chiede di sapere se facendo un ISEE adesso (17 luglio 2023) ha ancora possibilità di rientrare tra i beneficiari di questa forma di sostegno.

Serve l’ISEE non oltre 15.000 euro

La carta acquisti è stata prevista dalla Legge di bilancio 2023. E’ una carta elettronica dove sopra è ricaricato l’importo di 382,50 euro una tantum. E’ per nucleo familiare e non ad personam.

L’utilizzo è solo per l’acquisto di beni alimentali di prima necessità rientranti tra quelli di cui all’allegato 1 del decreto interministeriale del 18 aprile 2023. Sono esclusi gli alcolici di qualsiasi genere.

Il primo acquisto dovrà essere fatto entro il 15 settembre 2023, altrimenti sarà disattivata.

Per averla non è necessario presentare nessuna domanda. Infatti, l’INPS individua in automaticamente i beneficiari e li comunica ai comuni. Questi ultimi inviano la comunicazione ai nuclei familiari destinatari su come e dove ritirare la carta.

La carta acquisti si ritira alle poste, essendo distribuita da Postepay.

I destinatari sono individuati dall’INPS in funzione dei requisiti. In primis la carta è destinata ai nuclei familiari formati da almeno tre componenti. Inoltre è necessario che:

il nucleo familiare abbia un ISEE in corso di validità NON superiore a 15.000 euro;

in corso di validità NON superiore a 15.000 euro; tutti i componenti del nucleo familiare siano iscritti all’anagrafe comunale.

Ad ogni modo sono previsti casi di esclusione dalla carta acquisti.

Carta acquisti, ancora in tempo per averla?

L’aiuto non spetta a quei nuclei in cui vi sia almeno un componente che già percepisce misure di sostegno, come ad esempio il reddito di cittadinanza.

Dopo la doverosa ricostruzione, per rispondere alla domanda dei nostri lettori, occorre richiamare la tempistica dettata dall’INPS in merito alla distribuzione. Tali tempi sono quelli indicati nel Messaggio n. 2373 del 26 giugno 2023, ossia:

pubblicazione entro il 7 luglio 2023 nell’applicazione web delle graduatorie rielaborate dall’INPS per ciascun Comune

nell’applicazione web delle graduatorie rielaborate dall’INPS per ciascun Comune invio entro l’ 8 luglio 2023 delle liste da parte dell’INPS a Poste Italiane

delle liste da parte dell’INPS a Poste Italiane restituzione entro il 15 luglio 2023 da Poste Italiane all’INPS delle liste complete dei codici identificativi delle carte associate a ciascun beneficiario

da Poste Italiane all’INPS delle liste complete dei codici identificativi delle carte associate a ciascun beneficiario pubblicazione entro il 18 luglio 2023 nell’applicazione web delle liste definitive e complete dei codici carte assegnati

nell’applicazione web delle liste definitive e complete dei codici carte assegnati invio da parte dei Comuni, a decorrere dal 18 luglio 2023, delle comunicazioni ai beneficiari del contributo, contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici postali.

A oggi, 17 luglio 2023, quindi, essendo le liste dei beneficiari già formate, non si potrà rientrare tra i destinatari della carta acquisti pur facendo l’ISEE e pur se tale ISEE non supera 15.000 euro.

Riassumendo…