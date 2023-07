Riceviamo diversi quesiti sulla carta acquisti che darà diritto ad bonus per la spesa alimentare pari a 382,50 euro. Da alcuni di questi messaggi dei lettori emerge una certa confusione sull’argomento. Ne prendiamo a modello uno per chiarire alcuni concetti importanti.

“Salve siamo una coppia con due figli di 5 e 8 anni: io casalinga, mio marito dipendente part time. Dove posso chiedere la carta sociale per la spesa: all’Inps o al Comune? L’importo di 382 euro è mensile?”

Carta acquisti 382 euro: assegnata d’ufficio senza domanda

Primo punto da chiarire, anzi da ribadire perché lo abbiamo già spiegato in altri articoli dedicati alla nuova carta per la spesa alimentare. Dedicata a te non prevede domanda a istanza dei beneficiari. La graduatoria è stilata dal Comune di residenza in collaborazione con l’Inps. Gli intestatari possono ritirarla alle Poste dal prossimo 18 luglio (personalmente salvo i casi di delega). Non abbiamo elementi sufficienti per confermare alla lettrice che le spetterà la carta acquisti perché non ci sono indicazioni sull’ISEE ma, dalla descrizione del nucleo familiare, sembrerebbe così.

La prima volta che si usa la carta acquisti: cosa sapere

L’importo è caricato una tantum. Significa che l’aiuto sarà concesso una sola volta, salvo proroghe. Ecco perché parte dell’opposizione ha parlato di “mancetta”. Attenzione perché la carta va attivata entro il 15 settembre 2023. Per farlo è sufficiente usarla per la prima volta. I 382 euro caricati non devono essere necessariamente spesi tutti insieme.

Carta acquisti 382 euro, è prevista una ricarica?

Fatte queste doverose premesse chiariamo l’ultimo errore che emerge dalla richiesta pervenuta in redazione. La carta acquisti sarà ricaricata? A questo punto dell’articolo dovrebbe essere già chiara la risposta negativa.

riapertura dei termini della graduatoria per includere chi era stato escluso ricarica della carta acquisti per i beneficiari per aumentare l’importo concesso

Riassumendo

Per ottenere Dedicata a te non serve presentare domanda

Le carte acquisti saranno disponibili dal 18 luglio

Ogni singola carta va attivata entro il 15 settembre facendo un primo acquisto

I soldi non vanno spesi necessariamente tutti insieme

Ad oggi non è chiaro se ci saranno proroghe o nuove aperture di graduatoria per la misura in autunno

C’è però uno scenario ancora non del tutto chiaro.Le possibilità sono due: