Calendario scolastico 2018/2019: inizio lezioni, festivi e ponti regione per regione

Ferie finite? Genitori e figli guardano già al calendario scolastico 2018/2019. Curiosi di conoscere le date di inizio lezione e soprattutto i festivi e relativi ponti regione per regione? Come ogni anno infatti, aldilà delle feste nazionali comuni a tutte le regioni, ci sono varianti a livello locale da segnare nel calendario scolastico 2018/2019 in modo da programmare week end fuori, vacanze etc.

Calendario scolastico 2018/2019: festività obbligate e giorni di fermo lezioni

Dando uno sguardo al calendario 2018/2019 segnaliamo prima di tutto che i rossi nazionali quest’anno cadono nei seguenti giorni:

• Festa di Ognissanti: giovedì 1° novembre 2018;

• Festa dell’Immacolata: sabato 8 dicembre 2018;

• inizio vacanze di Natale: venerdì 21 dicembre 2018;

• rientro dalle vacanze di Natale: lunedì 7 gennaio 2018;

• Pasqua: da giovedì 18 aprile 2018 a mercoledì 23 aprile (alcune regioni faranno il ponte lungo unendo la festa della liberazione del 25 aprile e quindi fanno ripartire le lezioni direttamente venerdì 26).

• Festa dei lavoratori: mercoledì 1° maggio.

Il 2 giugno nel 2018 cade di domenica quindi non ci saranno interruzioni del calendario scolastico per la Festa della Repubblica.

Calendario scolastico 2018/2019: ponti e festività regione per regione

Di seguito invece il calendario scolastico 2018/2019 aggiornato in base alla regione con indicazione dei giorni di chiusura scuola per feste regionali:

Valle d’Aosta:

• Primo giorno inizio lezioni: 12 settembre 2018

• Ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

• Ponte di Ognissanti: 2 e il 3 novembre

• Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

• Vacanze di Carnevale: 4 e 6 marzo 2019

• Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

• Fiera di Sant’Orso: scuole chiuse mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio 2019

Piemonte

• Primo giorno di scuola: 10 settembre 2018

• Ultimo giorno lezioni: 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

• Ponte di Ognissanti: 2 e 3 novembre 2018

• Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

• Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 25 aprile 2019

• Vacanze di Carnevale: dal 2 al 6 marzo

Lombardia

• Primo giorno scuola: 12 settembre 2018

• Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019

• Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

• Vacanze di Carnevale: 8 e 9 marzo 2019

• Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Friuli Venezia Giulia

• Primo giorno di scuola: 10 settembre 2018

• Ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

• Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

• Vacanze di Carnevale: dal 4 marzo al 6 marzo 2019

• Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Liguria

• Primo giorno lezioni: 17 settembre 2018

• Ultimo giorno di scuola: 11 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

• Ponte di Ognissanti: 2 e 3 novembre 2018

• Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

• Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 20 aprile 2019

• Ponte del 25 aprile: le scuole rimaranno chiuse anche il 26 e il 27 aprile 2019

Trentino Alto Adige

• Primo giorno di scuola: 12 settembre 2018

• Ultima campanella: 8 giugno 2019 (28 giugno per le scuole dell’infanzia)

• Ponte Ognissanti: 2 e 3 novembre 2018

• Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

• Vacanze di Pasqua: dal 19 aprile al 27 aprile 2019

Veneto

• Prima campanella inizio lezioni: 12 settembre 2018

• Ultimo giorno lezioni: 8 giugno 2019 (28 giugno per le scuole dell’infanzia)

• Ponte Ognissanti: 2 e il 3 novembre

• Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

• Vacanze di Carnevale: 4 e 6 marzo 2019

• Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 25 aprile 2019

Toscana

• Primo giorno di scuola: 17 settembre 2018

• Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

• Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

• Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 23 aprile 2019

Emilia Romagna

• Primo giorno di scuola: 17 settembre 2018

• Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2019

• Ponte Ognissanti: scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre

• Vacanze Natale 2018: dal 24 dicembre al 5 gennaio

• Vacanze Pasqua 2019: dal 18 al 23 aprile

Umbria

• Primo giorno lezioni: 12 settembre 2018

• Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

• Ponte di Ognissanti: 2 e 3 novembre 2018

• Vacanze Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

• Vacanze Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Marche

• Primo giorno di scuola: 17 settembre 2018

• Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019

• Ponte di Ognissanti: scuole chiuse anche il 2 novembre

• Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

• Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Lazio

• Campanella inizio lezioni: 17 settembre 2018

• Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019

• Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

• Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 23 aprile 2019

Abruzzo

• Primo giorno di scuola: 10 settembre 2018

• Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019

• Ponte di Ognissanti: scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre

• Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

• Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

• Sospensione lezioni per Carnevale: 4 e 5 marzo

Campania

• Primo giorno di scuola: 12 settembre 2018

• Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

• Ponte di Ognissanti: scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre

• Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

• Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

• Chiusura scuola Carnevale: 4 e 5 marzo

• Altre vacanze: 26 e 27 aprile

Basilicata

• Primo giorno di scuola: 10 settembre 2018

• Ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

• Ponte di Ognissanti: scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre

• Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

• Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

• Vacanze di Carnevale: 4, 5 e 6 marzo 2019

Molise

• Primo giorno di scuola: 13 settembre 2018

• Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

• Ponte di Ognissanti: scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre

• Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

• Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 23 aprile 2019

• Altre vacanze: 24 aprile 2019

Calabria

• Primo giorno di scuola: 17 settembre 2018

• Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019

• Ponte di Ognissanti: 2 e 3 novembre 2018

• Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

• Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Puglia

• Primo giorno di scuola: 20 settembre 2018

• Ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

• Ponte di Ognissanti: scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre

• Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

• Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 23 aprile 2019

• Altri giorni di chiusura: 24 aprile 2019

Sicilia

• Primo giorno di scuola: 12 settembre 2018

• Ultimo giorno di scuola: 11 giugno (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

• Vacanze di Natale: dal 22 dicembre al 6 gennaio

• Vacanze di Pasqua: dal 18 al 24 aprile 2019

Sardegna

• Primo giorno di scuola: 17 settembre

• Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2019 (il 30 per le scuole dell’infanzia)

• Ponte di Ognissanti: le scuole resteranno chiuse anche il 2 novembre

• Vacanze di Carnevale: interruzione lezioni il 5 marzo

• Vacanze di Pasqua:scuole chiuse dal 18 aprile al 23

• Vacanze di Natale: lezioni sospese dal 24 dicembre al 5 gennaio

